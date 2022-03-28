EFT iptal etme nasıl yapılır? EFT iptal edilir mi?

Özellikle EFT işlemlerinde gerçekleştirilen hatalar sonucu farklı kişilere istemediğimiz paralar gönderebiliyoruz. Böyle durumlarda hepimiz yapılan yanlış EFT işlemini düzeltmek için EFT iptali işlemi yapmaya çalışmaktayız. Özellikle mobil cihazlarımızdan gerçekleştirdiğimiz EFT işlemlerinde yanlış sayılara basmamız sonucunda bu hataların gerçekleşmesi mümkündür. Bu durumlardan kaçınmak adına EFT işlemleriniz sırasında mümkün olduğunca dikkatli hareket etmekte fayda vardır. Talimat durumundaki ve karşı tarafın hesabına ulaşan EFT nasıl iptal edilir?

EFT talimatı iptal etme

EFT işleminin karşı tarafın hesabına yansımadan önce iptal edilmesi mümkündür. Eğer mesai saatleri dışında EFT işlemi yaptıysanız, bu işlem doğrudan karşı tarafın hesabına yansımaz. Söz konusu işlem, ileri tarihli EFT işlemi olarak geçmektedir. Böyle bir durum yaşadığınız takdirde bankanızı arayarak yaptığınız işlemin iptalini talep edebilirsiniz. Banka görevlisinin yönlendirmelerinin ardından EFT ile gönderdiğiniz tutar hesabınıza iade edilir.

Hesaba geçen EFT'nin iptali

Yanlış hesaba EFT ile para göndermeniz durumunda ancak bankanızı arayarak söz konusu tutara bloke koydurulmasını talep edebilirsiniz. Bunun ardından ise hukuki yolları deneyebilir ve paranızı geri alabilirsiniz. Yanlış EFT işlemlerinde genelde "haksız kazanç" davaları açılmakta ve mağdurlar paralarını bu şekilde temin edebilmektedir.

EFT işlemi bankalar arasındaki para transferi işlemlerine verilen addır. Ve açılımı "Elektronik Fon Transferi" şeklindedir. Eğer EFT işlemi sırasında alıcı taraf hakkında doğru olmayan bilgiler girdiyseniz, EFT işlemi banka tarafından iptal edilmekte olup paranız hesabınıza geri yatırılır. Bu yüzden EFT işlemi yaparken karşı tarafın isim ve soyad gibi bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde girdiğinize emin olmanız gerekmektedir. Böyle bir durumda yanlış gönderdiğiniz paranın iadesi genelde 1 iş günü içerisinde hesabınıza yansımaktadır. Fakat bankalardaki yoğunluklar nedeniyle bu süre bazen 1 haftaya kadar uzayabilmektedir.

EFT iptal etme konusunda yardım alabileceğimiz kanallar ise şu şekildedir: