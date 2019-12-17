FİNANS

Yeni yıl kutlamaları başladı, narenciye ihracatı arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2019 09:53 | Son Güncelleme

Yurt dışında erken başlayan yeni yıl kutlamaları, Türkiye’nin narenciye üretiminin 3’te 1’ini karşılayan Adana’da ihracatı arttırdı.Yaklaşan yeni yıl nedeniyle yurt dışında kutlamalar başladı.

Yurt dışında erken başlayan yeni yıl kutlamaları, Türkiye’nin narenciye üretiminin 3’te 1’ini karşılayan Adana’da ihracatı arttırdı.
Yaklaşan yeni yıl nedeniyle yurt dışında kutlamalar başladı. Ülkelerin narenciye ürünlerini tüketme ihtiyacı ise kutlamalar nedeniyle arttı. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hasat sezonunun ortalarına yaklaşan Adana’da ise narenciye bahçelerinde yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Bir taraftan bahçelerde narenciyeler işçiler tarafından bin bir emekle toplanırken, ürünlerin paketlenmesi için tesislerde 3 vardiya yapılıyor.

Türkiye’de yılda üretilen 5 milyon ton narenciyenin 1 buçuk milyon tondan fazlasını tek başına üreten Adana’da ise üretilen ürünün yüzde 60’ı Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ile Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Portakal fiyatları bahçede 1 lira 10 kuruş ile 1 lira 20 kuruş arasından, mandalina fiyatları 1 buçuk ile 2 buçuk liradan, limon 2 ile 3 liradan, greyfurt ise 80 kuruş ile 1 lira arasından satılıyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene narenciye ürünlerinin veriminde düşüş olduğunu söyledi.

Tüccar kazandı

Doğan, bu sene üreticiden çok tüccarın para kazandığını belirterek, “Mayısın son haftası esen poyraz, meyveleri ağaçtan çırpıp attı. Ürünlerde en az yüzde 30 kayıp oldu. Böyle olunca da meyve fiyatları geçen yıla göre daha pahalıya gitti. Ürün az olduğundan dolayı çiftçimiz çokta para kazanamadı. Şu an geçici dediğimiz Robinson Nova ile W. Murcott cinsi mandalinanın hasadına yeni başlanıldı. Bu meyve de her yıl 2 liranın altındayken bu yıl 2 liranın üzerinde. Üreticilerimiz mutlu ama çoğu ürünü tüccara sattığı için burada parayı tüccar kazandı” diye konuştu.
Yeni yıl öncesi kutlamalara erken başlayan ülkeler nedeniyle şu anda sektörde hareket olduğunu aktaran Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Yeni yıl yaklaştığı için ürünlerde istek var. Bahçelerde ürünlerin hızlı bir şekilde hasadı yapılmakta. İşçiler paketleme tesislerinde şuanda yoğun olarak çalışmakta. Daha önce meyve az olduğu için işçilerin bir kısmı çalışıyordu bir kısmı çalışmıyordu. Yılbaşı nedeniyle çalışmayan işçilerde çalışıyor” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

PARTNERAradan tam 37 yıl geçti ama hala... Aradan tam 37 yıl geçti ama hala...
Pasta siparişine yetişemiyorlarPasta siparişine yetişemiyorlar
Karadeniz ’demiryolu’ istiyorKaradeniz ’demiryolu’ istiyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
narenciye Adana

En Çok Okunan Haberler

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Altın alacaklara önemli uyarı!

Altın alacaklara önemli uyarı!

Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yoğun ilgi görüyor! Günlük 12 bin 500 TL kazanıyor

Yoğun ilgi görüyor! Günlük 12 bin 500 TL kazanıyor

Sigarada yeni dönem başladı! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem başladı! 20 bin TL cezası var

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Biz yiyemiyoruz disa satiyonuz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük zam! Tokat'ta taksi metre açılış ücreti 4 TL'den 7 TL'ye yükseltildi

Büyük zam! Taksi metre açılış ücreti 4 TL'den 7 TL'ye yükseltildi

2020’nin Zam Bütçesi Yüzde 15

Ne kadar zam alacaksınız?

Temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! Dünyada ikinci olacak

Hazineden 1 milyar 250 milyon avroluk DİBS ihracı

Hazineden 1 milyar 250 milyon avroluk DİBS ihracı

Çorum Valiliği’nden kimlik ve sürücü belgesi açıklaması

Haberi duyan başvurdu!

Moody's, 2020 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı

Moody's, 2020 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.