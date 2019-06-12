FİNANS

2019 yılında şeker üretimi yüzde 11,4 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 13:30 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılında şeker pancarı üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 11,4 oranında artarak; 21 milyon tonun üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

2019 yılında şeker üretimi yüzde 11,4 arttı

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılında şeker pancarı üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 11,4 oranında artarak; 21 milyon tonun üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde faaliyet gösteren şeker fabrikalarının bütün hızıyla çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda pancar üretiminin arttığı kaydedilen açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılında şeker pancarı üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 11,4 oranında artarak; 21 milyon tonun üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor" denildi.
'HALKIMIZIN TÜKETTİĞİ ŞEKERİN TAMAMI BU TOPRAKLARDAN ÜRETİLİYOR'
2019-2020 pazarlama yılında nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotalarının yüzde 2,5'e indirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Böylece, yapılan düzenleme ile önceki yıllara göre 2019 yılında ilave 1,5 milyon ton şeker pancarının kota kapsamında üretilmesi sağlandı. Halkımızın tükettiği şekerin tamamı yerli ve milli kaynaklar ile bu topraklarda üretiliyor. Halihazırda şeker üretiminin yüzde 95’i pancardan elde ediliyor. 2019-2020 pazarlama yılında ise şekerin yüzde 97,5’i pancardan elde edilecek. Şeker pancarı üretimi, şeker ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak arz ve talep dengesi gözetilerek planlanıyor. Üretim şartları ile alım usul ve esaslarını düzenleyen sözleşmeler, pancar çiftçileri ile şeker fabrikaları arasında imzalanarak, tarafların hak ve sorumlulukları güvence altına alınıyor."
ŞEKER İTHALATI AZALDI
İhracat amaçlı olarak Dahili İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen şeker miktarının önemli düzeyde azaldığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "2019 yılının ilk dört ayında (Ocak-Nisan) DİR kapsamında yapılan şeker ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 oranında azalarak, 47 bin tona geriledi. Buna karşılık şekerli mamul ihracatçılarına yurt içinden tahsis edilen 'C şekeri' ise 2019 yılı ilk dört ayında 52 bin tona yükselerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 154,4 oranında arttı. Şeker fabrikalarımız tarafından üretilen ve dünya fiyatlarından tahsis edilen 'C şekeri' ile gıda sektörümüz yurt içi kaynaklarla desteklenerek, uluslararası rekabet gücümüzün artırılması hedefleniyor."

FOTOĞRAFLI

2019 yılında şeker üretimi yüzde 11,4 arttı

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