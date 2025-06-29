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Belgenet ile 100 milyondan fazla belge dijital ortamda hazırlandı

Türksat tarafından kağıt tasarrufu ve bürokratik süreçleri hızlandırmak amacıyla geliştirilen Belge Yönetim Sistemi'ni (Belgenet) kullanan kurum sayısı 110'a ulaşırken, sistem ile 100 milyonun üzerinde belge dijital ortamda hazırlandı.

Belgenet ile 100 milyondan fazla belge dijital ortamda hazırlandı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, e-Devlet Kapısı'na geçiş sürecinde kamuda hızlı ve etkin iletişimin gerçekleştirilmesi, kurum ve kuruluşlardaki faaliyetlerin dijitalleşmesi amacıyla 2010'da Türksat Bilişim tarafından işletilmeye başlanan Belgenet'in kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor. Bürokrasiden kaynaklanan engellerin ortadan kaldırılması, evrakın nerede, ne zaman, hangi işlemleri gördüğünün rahatlıkla belirlenmesi, hizmetlerde verimlilik ve şeffaflık ile kalite standardının en yüksek seviyelere çıkarılmasını sağlayan Belgenet, evrak akışını hızlandırma, mekandan bağımsız belgeye erişim ve belge süreçlerin etkin işletilmesini sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, 12'si bulut Belgenet müşterisi olan toplam 110 kamu kurumu, savunma sanayi kuruluşu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve özel sektör müşterileri ile tüm işlemleri dijital hale getiren Belgenet kullanıcı sayısı 1 milyon 49 bini geçti. Türksat'ın kağıt tasarrufu ve bürokratik süreçleri hızlandırmak amacıyla geliştirdiği Belgenet'i kullanan kurum sayısı 110'a ulaşırken, sistem ile 100 milyonun üzerinde belge dijital ortamda hazırlandı.

Kamu kurumlarında tüm işlemleri dijitalleştiren Belgenet ile zaman ve enerjinin yanı sıra birçok kalemde tasarruf sağlandı. Kurumsal belgelerin yasal mevzuat ve standartlara uygun şekilde elektronik ortamda güvenli olarak yönetilmesi, Belgenet'in kullanımıyla verimliliği önemli oranda arttırdı.

500 TONA YAKIN KAĞITTAN TASARRUF EDİLDİ

Kurumlarda bulunan bölüm, daire ve şubeler arasındaki, bilgi ve evrak akışını elektronik ortamda güvenilir, hızlı ve etkin şekilde gerçekleştiren Türksat'ın Belgenet ürünü, birimlerin farklı evrakını bir noktada toplayarak, paylaşım ve erişilebilirlik sağlanmasıyla, bilgi kirliliğini de önledi.

Özellikle tüm belgeleme süreçlerinin, dijital ortamda yapılması ile kağıt israfının önüne geçildi, böylece 500 tona yakın kağıttan tasarruf edildi.

Çevreci etkisiyle de öne çıkan sistemle, bugüne kadar 30 bine yakın ağacın kesilmesinin önüne geçilerek, doğanın korunmasına önemli katkı sağlandı.

Öte yandan Belgenet ile yazıcı ve fax masraflarından yüzde 60 tasarruf yapıldı.

"BELGENET İLE KURUMLAR ARASI BELGE AKIŞI HIZLANDIRILDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Belgenet ile kamuda tasarruf ilkesine sadık kaldıklarını söyledi. Türksat'ın dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden biri olarak, 6 ayrı haberleşme uydusu ve diğer uydular üzerinden her türlü uydu haberleşme hizmetini küresel ölçekte sunabildiğine işaret eden Uraloğlu, "Türksat, bilişim hizmetleri ile Türkiye'nin dijitalleşmesinde önemli bir rol üstleniyor, e-Devlet Kapısı'nı işletiyor. Ayrıca kamu hizmetlerinin elektronik ortamdan sunulmasına yönelik projeler yürütüyor. Bu projelerden birisi de Belgenet. Platform ve veri tabanı bağımsız olarak çalışan Belgenet ile açık kaynak kod yazılımlar ve platformlar kullanılarak, kurumların dışa bağımlılığının en aza indirilmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Belgenet'in, kurumsal belgelerin yasal mevzuat ve standartlara uygun şekilde elektronik ortamda güvenli ve etkin olarak yönetilmesini, teknolojik ve yasal gelişmelerin sisteme hızlı ve doğru biçimde uygulanmasını sağladığına dikkati çeken Uraloğlu, geçen yıl bu alanda yapılan çalışmalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara Doğal Elektrik Üretim AŞ. (ADUAŞ) ve Yunus Emre Enstitüsü ile geçen yıl Belgenet ürünü sözleşmesi imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığı, KKTC Polis Genel Müdürlüğü, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, Milli Savunma Bakanlığı Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında çalışmalar tamamlanmış, canlıya geçiş yapılmıştır. Böylelikle Belgenet kullanımı ile kağıttan tasarruf sağlanırken, kurumlar arası belge akışı hızlandırıldı." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
belge edevlet
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