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Global Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 17:26 | Son Güncelleme

Global Ports Holding, dünyanın önde gelen kruvaziyer destinasyonları arasında yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı’nın işletmesini devraldı.

Global Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladı

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Global Ports Holding, dünyanın önde gelen kruvaziyer destinasyonları arasında yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı’nın işletmesini devraldı. İşletmenin devralınması ile birlikte GPH’ın portföyündeki liman sayısı 10 ülkede 18’e ulaştı.
Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, Bahamalar’ın başkentinde küresel kruvaziyer turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı’nın işletmesini devralma sürecini tamamladı.
Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın bugünün ‘şirket için tarihi bir an’ olduğunu söyleyerek, “Global liderlik konumunu sürdürme ve güçlendirme stratejisinin parçası olarak önemli bir mihenk taşının daha yerine konduğunu” ekledi.
Global Ports Holding (GPH) ve konsorsiyum ortağı Bahamian Investment Fund 2018’de 3,7 milyon yolcuya hizmet veren Nassau Kruvaziyer Limanı’nda kapasite artışı ve yolcularla yerel halkın liman deneyimlerini iyileştirecek yenilikçi birtakım düzenlemeleri yapmak üzere 250 milyon ABD dolarına kadar yatırım yapmayı planlıyor. Yatırımların 24 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.
GPH ile ortakları, Şubat 2019’da düzenlenen Nassau Kruvaziyer Limanı’nın İşletme İhalesi’nde birinci olmuştu. Devamında yürütülen imtiyaz sözleşmesi görüşmeleri ise 29 Ağustos’ta tamamlanmış ve GPH ile ortaklarının Nassau Kruvaziyer Limanı’nı 25 yıllığına işletmesi için Bahamalar Hükümeti ile sözleşme imzalanmıştı. Yatırımlar tamamlandığında limanın yıllık 35- 40 milyon ABD doları gelir yaratması bekleniyor. (Fotoğraflı)

Global Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladıGlobal Ports Holding, Nassau Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladı

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