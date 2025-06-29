FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Tanesi 8 bin dolara satılıyor! Amerika'dan talep yağıyor 'Birçok ülkeye ihracat yapıyoruz'

İçerik devam ediyor

Antalya'da araziler, yazın kavurucu sıcağında halı tarlasına dönüşüyor. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan, güneşe serilerek solgun ve pastel tonlara büründürülen halılar, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. 100 yıl önce dokunmuş koleksiyon değeri taşıyan nadide halılar ise 8 bin dolara kadar alıcı buluyor.

Yaz aylarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki araziler, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen el dokuması halıların serilmesiyle tabloyu anımsatan tarlalara dönüşüyor. Halılar, yüksek sıcaklıkta güneş altında bekletilerek hem mikroplardan arındırılıyor hem de doğal renklerine kavuşuyor. Sentetik içermeyen, organik boyalarla dokunmuş halılar, bu işlemle ihracata hazırlanıyor.

ANTALYA-GUNESIYLE-DEGERI-ARTAN-TARIHI-HA_789998_233659

Güneşlenen halılar başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı noktalarına gönderiliyor.

ANTALYA-GUNESIYLE-DEGERI-ARTAN-TARIHI-HA_789999_233659

Aralarında 100 yıl önce dokunmuş, antika değerindeki bazı halılar ise 8 bin dolara kadar koleksiyonerlerden alıcı buluyor.

ANTALYA-GUNESIYLE-DEGERI-ARTAN-TARIHI-HA_789983_233657

BABADAN OĞULA EL EMEĞİ HALICILIK

Halil Börekçi, 1971 yılından bu yana halı güneşlemesi işini yaptığını belirtti.

ANTALYA-GUNESIYLE-DEGERI-ARTAN-TARIHI-HA_790000_233659

Börekçi "Bu işe yıllar önce başladım. Niğde'de de halılar sattım. Antalya'da ise 25 yıldır bu işi yapıyorum. 1988- 1989 yıllarında Türkiye'nin halı ihracatında üçüncülük madalyası aldım. Oğlum da bu işle uğraşıyor. Ben de babamdan devraldım. Oğlum işimizi babadan oğula sürdürecek. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan kullanılmış halılar sadece doğal boyalarla dokunmuş oluyor. Sentetik iplik kullanılmıyor. Çünkü Antalya'da sıcaklık zaman zaman 45- 48 dereceyi buluyor ve sentetik halılar bu sıcağa dayanmıyor, adeta suntaya dönüşüyor. Biz tamamen doğal orijinal ve güneşe dayanıklı halıları seriyoruz" dedi.

ANTALYA-GUNESIYLE-DEGERI-ARTAN-TARIHI-HA_789987_233657

HALILARIN AYLAR SÜREN SERÜVENİ

Halil Börekçi, halıların güneşlenme ve temizlik aşamalarının nasıl yapıldığını anlattı.

ANTALYA-GUNESIYLE-DEGERI-ARTAN-TARIHI-HA_790001_233659

Börekçi, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, kullanılmış ve miadı dolmuş olarak topluyoruz. Önce havuzlarımızda steril hale getiriyor, mikroplardan arındırıyoruz. Ardından sabun ve şampuanla yıkayıp güneşe seriyoruz. Bu halılar tamamen organik halılardır. İçlerinde sentetik iplik ya da krom boya bulunmaz. Çünkü sentetik halılar bu sıcaklıkta suntaya benzer şekilde sertleşiyor. Antalya'da sıcaklık bazen 45-48 dereceye kadar çıkabiliyor. Boyama sırasında kullanılan indikatör gibi bazı maddeler, güneşin etkisi ve gece düşen çiğ sayesinde uçup gidiyor. Halıların doğallığı böylece ortaya çıkıyor. Renkler pastel ise pastel, canlıysa canlı kalıyor. Asitle soldurma gibi suni işlemler uygulanmıyor. Aynı zamanda bu yüksek sıcaklıkta mikroplar da barınamıyor" diye konuştu.

ANTALYA-GUNESIYLE-DEGERI-ARTAN-TARIHI-HA_789988_233657

'HALILARI EN ÇOK AMERİKA ALIYOR'

Börekçi, halıların ekim ayının ortasında satışa gönderildiğini belirtti.

ANTALYA-GUNESIYLE-DEGERI-ARTAN-TARIHI-HA_790002_233659

Börekçi, "Bu sezon yaklaşık 15 bin halıyı tarlalara sereceğiz. Şu anda 7 bin halı serdik. Bu halıları dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz. En çok ABD alıyor ama Avrupa, Japonya, Avustralya, hatta Güney Afrika'ya kadar birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Tarlamızı mayısın ilk haftasında hazırlıyoruz ve 15'inden itibaren halı sermeye başlıyoruz. Temmuz sonuna kadar serme işlemi devam ediyor. Halıları ise ağustos ortasından itibaren toplamaya başlıyoruz, bu işlem ekim ortasına kadar sürüyor" dedi.

ANTALYA-GUNESIYLE-DEGERI-ARTAN-TARIHI-HA_789989_233657

'ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞLAR HALI SATIŞINI DÜŞÜRDÜ'

Börekçi, halı satış fiyatlarının Orta Doğu'daki savaşlar nedeniyle düştüğünü belirti.

ANTALYA-GUNESIYLE-DEGERI-ARTAN-TARIHI-HA_790003_233659

Börekçi, "Savaşlar nedeniyle satışlar azaldı. Asıl sezonumuz eylül- ekim aylarında başlıyor. Bir işçi günde yaklaşık 1000 liraya çalışıyor. 20-25 günde dokunan halı ise 25 bin liraya mal oluyor. İplik masrafı yaklaşık 7-8 bin lira. Yani bir halının maliyeti 32-33 bin liraya çıkıyor. Şu anda normal halılar 15 bin ile 20 bin lira arasında satılabiliyor" diye konuştu.

ANTALYA-GUNESIYLE-DEGERI-ARTAN-TARIHI-HA_789990_233657

ANTİKA HALILAR KOLEKSİYONERLERİN GÖZDESİ

Börekçi, koleksiyonluk halıların özelliklerinden de bahsetti.

ANTALYA-GUNESIYLE-DEGERI-ARTAN-TARIHI-HA_790004_233659

Börekçi, "Bunlar 50, 100, hatta 150 yıl önce dokunmuş antika halılar. Onlar dolar bazında satılıyor. Fiyatları 5 bin dolardan başlayıp 8 bin dolara kadar çıkıyor. Daha önce bu halılar 15- 20 bin dolara kadar satılabiliyordu ama şu anda o fiyatlar da düştü. Bu tür halıları genellikle koleksiyonerler ve özel alıcılar tercih ediyor" dedi. (DHA)

ANTALYA-GUNESIYLE-DEGERI-ARTAN-TARIHI-HA_789991_233657Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kuş uçmaz kervan geçmez' yerden arsa alacaklara uyarı'Kuş uçmaz kervan geçmez' yerden arsa alacaklara uyarı
'Perşembe altın için çok önemli' Uzman isim 'şaşırtmaz' dedi'Perşembe altın için çok önemli' Uzman isim 'şaşırtmaz' dedi

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
39,84
39,96
% 0.32
23:59
Euro
46,74
47,06
% 0.42
23:58
İngiliz Sterlini
54,69
54,84
% -0.17
23:58
Avustralya Doları
26,00
26,11
% 0.09
23:59
İsviçre Frangı
49,85
50,05
% 0.52
23:59
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.62
23:56
Çin Yuanı
5,56
5,56
% 0.22
21:45
İsveç Kronu
4,20
4,22
% 0.5
23:59
Anahtar Kelimeler:
Amerika halı dolar fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de bir yangın daha! Dumanlar her yerden görünüyor: Yerleşim yerleri tehdit alında... Uçaklar havalandı

İzmir'de bir yangın daha! Dumanlar her yerden görünüyor: Yerleşim yerleri tehdit alında... Uçaklar havalandı

Susurluk'ta katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti: Cansız bedenler etrafa savruldu

Susurluk'ta katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti: Cansız bedenler etrafa savruldu

'Perşembe altın için çok önemli' Uzman isim 'şaşırtmaz' dedi

'Perşembe altın için çok önemli' Uzman isim 'şaşırtmaz' dedi

Tanesi 8 bin dolara satılıyor! Amerika'dan talep yağıyor

Tanesi 8 bin dolara satılıyor! Amerika'dan talep yağıyor

Asgari ücretle çalışıyorlardı! Yetmeyince o işe başladılar

Asgari ücretle çalışıyorlardı! Yetmeyince o işe başladılar

En düşük emekli maaşı için 'asgari ücret' çıkışı!

En düşük emekli maaşı için 'asgari ücret' çıkışı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.