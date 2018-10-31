FİNANS

Kestane şekeri üreticisi 40 firma, yılda 3 bin ton kestane işliyor

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 11:31 | Son Güncelleme

BURSA'da üretiminin yüzde 10'unu ihraç ederek bu meşhur lezzetini dünya sofralarına ulaştıran İLKA Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, kestanenin bu yıl bol olduğunu belirterek, "Mahsul iyi.Toptan fiyatı geçen sene 13-18 lira arasındaydı, bu yıl da aynı olacak diye umuyoruz.

Kestane şekeri üreticisi 40 firma, yılda 3 bin ton kestane işliyor

Cansel ORUÇ - Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da üretiminin yüzde 10'unu ihraç ederek bu meşhur lezzetini dünya sofralarına ulaştıran İLKA Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, kestanenin bu yıl bol olduğunu belirterek, "Mahsul iyi.Toptan fiyatı geçen sene 13-18 lira arasındaydı, bu yıl da aynı olacak diye umuyoruz. Bursa’da, kestane şekeri üreten 40 firma yılda 3 bin ton kestane işliyor" dedi.
Kestane sezonunun açılmasıyla birlikte, kestane şekeri üreticileri de alımlara başladı. Bu yıl kestanenin çok olduğunu söyleyen 'Kardelen' ve 'Yaylacık' markalarıyla yurt içine, 'Cardelion' markasıyla da yurt dışına kestane şekeri üretimi yapan İLKA Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, "Üreticilerimizle görüşüyoruz. Bursa genelinde rekolte düşük olsa da genel olarak kestanelerin bol ve iri olduğunu söylüyorlar. Mahsul iyi. Toptan fiyatı geçen sene 13-18 lira arasındaydı, bu yıl da aynı olacak diye umuyoruz. Bursa’da 40 üretici firma var ve yılda 3 bin ton kestane işliyoruz" dedi.
Kestanenin hasat zamanına göre Cumalıkızık, Fidyekızık, Karacabey, Yeniköy, Yalova, Teşvikiye, Esenköy bölgelerinden alındığını, bu bölgelerdeki alımların ihtiyaç duyulan miktarın yüzde 20’sini karşıladığını söyleyen Akgün, "Daha sonra Balıkesir, Çanakkale bölgesine geçiliyor. Son olarak da Ödemiş, Beydağı, Bozdağ, Nazilli bölgesinden yüzde 80’ini getiriyoruz. Kestanenin çoğu bu bölgelerden sağlanıyor" diye konuştu.
DAYANIKLI BİR ÜRÜN
Kestane sezonunun Nisan ayına kadar sürdüğünü hatırlatan Mümin Akgün, kestane şekerinin tüm yıla yayılan bir ürün olduğunu kaydederken, "Ürünlerin ilk olarak kabuklarını soyuyoruz. Daha sonra eksi 18 derecede muhafaza ediyoruz. Yaklaşık bir yıl bozulmadan muhafaza edilebiliyor. Dayanıklı bir ürün. Sonrasında çıkartıp kestane şekeri haline getiriyoruz. Bursa'dan 33 ülkeye kestane şekeri ihraç edilerek, Bursa'nın yerel lezzetinin dünya sofralarına ulaştırılmasına katkı sağlıyoruz" dedi.
YÜZDE 95 YERLİ
Bursa’nın kestane şekerinin merkezi olduğunu da belirten Akgün, kestane şekerinin yüzde 95 yerli bir ürün olduğunu, maliyete yüzde 5 etki yapan ambalaj hammaddesinin ise yurtdışından ithal edildiğini hatırlatırken, dolayısıyla dövizdeki hareketlenmeden etkilendiklerini dile getirdi.

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Kestane şekeri üreticisi 40 firma, yılda 3 bin ton kestane işliyorKestane şekeri üreticisi 40 firma, yılda 3 bin ton kestane işliyor

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