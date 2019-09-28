"Kuduz hastalığıyla mücadelede toplumsal bilinç artırılmalı"

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Dünyada hayvan ve insanlar üzerinde tehdit oluşturan kuduz hastalığını önlemek için, toplumsal bilincin yükseltilmesini, evcil hayvanların, vahşi hayatın ve çiftlik hayvanlarının aşılanmasını birleştiren bütüncül bir yaklaşımı doğru buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla TVHB'de düzenlediği basın toplantısında, kuduz hastalığı nedeniyle yılda 59 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kuduzla Mücadele Küresel Birliği tarafından kuduzun neden olduğu küresel ekonomik yükün her yıl 8,6 milyar dolar olarak tahmin edildiğinin aktaran Eroğlu, dünyada 150'den fazla ülkede halen hastalığın görüldüğünü vurguladı.

Eroğlu, Türkiye'de yıllık 230-240 bin insanın kuduz şüpheli ısırık vakasıyla karşılaştığını anlatarak, "Kuduz hastalığında korunma yaklaşımları hayat kurtarıcıdır. Dünyada hayvan ve insanlar üzerinde tehdit oluşturan kuduz hastalığını önlemek için, toplumsal bilincin yükseltilmesini, evcil hayvanların, vahşi hayatın ve çiftlik hayvanlarının aşılanmasını birleştiren bütüncül bir yaklaşımı doğru buluyoruz. Kuduz hastalığını dünya önemsiyor, bizim de önemsememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.