Nikkei - Huawei'nin bir fabrikasında üretim kısmen durduruldu

İstanbul, 25 Mayıs (DHA) - Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei Technologies Co. Ltd. için montaj yapan en büyük fabrikalardan birinin, "en azından" bir bölümü üretimi durdurdu.

Nikkei gazetesinin, Singapur merkezli montaj şirketi Flex'in çalışanlarından birine dayandırdığı haberine göre, montaj şirketi Çin'deki ana fabrikasına Huawei telefonları ve diğer aygıtlarının üretimini, "yeni bir uyarıya" kadar durdurmaları talimatını verdi.

Nikkei haberinde, şirketin, üretimin durdurulmasında ana neden olarak "sürmekte olan ticaret savaşı"nı gösterdiği ve üretimin yeniden ne zaman başlayacağının bilinmediği belirtildi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri, ABD’nin Çinli teknoloji firması Huawei’i kara listeye alması ile yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump, "çok tehlikeli" diye nitelendirdiği Huawei'in ABD-Çin ticaret anlaşması çerçevesinde çözülebileceğini söyledi.

Trump dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei Technologies'e yönelik şikayetlerinin bir ABD-Çin ticaret anlaşması çerçevesinde çözülebileceğini ifade etti.

Trump, Çin ile yakın bir zamanda ticaret anlaşmasına varılması için "hâlâ iyi bir olasılık" olduğunu vurguladı.

Bu gelişmelrin ardından Microsoft, kendi işletim sistemiyle çalışan ve firmanın farklı içeriklerine erişimi olan Huawei ürünleri siparişlerini askıya aldı. South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Microsoft işletim sistemi kullanılan Huawei cihazlarının güncelleme ve güvenlik hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) firması, ABD ve Çin arasıdanki ticaret savaşları sürerken, New York borsasından çekildiğini açıkladı. Firmanın Cuma günü yaptığı açıklamada, SMIC’ın 3 Haziran tarihinde borsadan çekileceği belirtilirken neden olarak borsada liestelenmenin maliyetleri ve uyum problemleri gösterildi.