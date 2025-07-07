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SON DAKİKA| ABD Başkanı Trump'tan yeni gürmük vergisi hamlesi! O iki ülkeye yüzde 25 oranında uygulayacak

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile Güney Kore'ye gönderdiği "tarife mektuplarında" bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

SON DAKİKA| ABD Başkanı Trump'tan yeni gürmük vergisi hamlesi! O iki ülkeye yüzde 25 oranında uygulayacak
Begüm Özkaynak

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Güney Kore ile Japonya'ya yönelik tarife mektuplarını paylaştı.

Mektuplarda Trump, ABD'nin önemli miktarlarda ticaret açığı vermesine rağmen söz konusu ülkelerle çalışmaya devam edeceğini ancak bunun, yalnızca daha dengeli ve adil bir ticaret temelinde mümkün olacağını belirtti.

SON DAKİKA| ABD Başkanı Trump tan yeni gürmük vergisi hamlesi! O iki ülkeye yüzde 25 oranında uygulayacak 1

Trump, "Bu nedenle sizi, dünyanın açık ara bir numaralı pazarı olan ABD'nin olağanüstü ekonomisine katılmaya davet ediyoruz." ifadesini kullanarak, Japonya ve Güney Kore ile ticari ilişkilerin karşılıklı olmaktan uzak olduğunu savundu.

SON DAKİKA| ABD Başkanı Trump tan yeni gürmük vergisi hamlesi! O iki ülkeye yüzde 25 oranında uygulayacak 2

"ABD'DE ÜRETİM YAPILIRSA TARİFE UYGULANMAYACAK"

ABD Başkanı Trump, 1 Ağustos'tan itibaren, Japonya ve Güney Kore'den ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti. Trump, yüksek oranlardan kaçınmak için başka ülkeler üzerinden aktarılan malların daha yüksek tarifelerle karşılaşacağını kaydetti.

Trump, "Lütfen yüzde 25'lik oranın ülkenizle aramızdaki ticaret açığı eşitsizliğini ortadan kaldırmak için gerekenden çok daha az olduğunu anlayın." ifadesini kullandı.

Japonya veya Güney Kore'den şirketlerin ABD'de üretim yapmaları durumunda herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacağına işaret eden Trump, buna yönelik onay süreçlerini de hızlandıracaklarını belirtti.

SON DAKİKA| ABD Başkanı Trump tan yeni gürmük vergisi hamlesi! O iki ülkeye yüzde 25 oranında uygulayacak 3

"BELKİ MEKTUPTA BİR DÜZELTME YAPMAYI DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Trump, "Herhangi bir nedenle gümrük vergilerinizi artırma kararı alırsanız, artırmayı seçtiğiniz oran ne olursa olsun, bu oran bizim uyguladığımız yüzde 25'lik tarifelere eklenecek. Bu gümrük vergilerinin, ABD'ye karşı sürdürülemez ticaret açıklarına neden olan tarife ve tarife dışı politikalar ve ticaret engellerini düzeltmek için gerekli olduğunu anlayın. Bu açık, ekonomimiz ve hatta ulusal güvenliğimiz için büyük bir tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA| ABD Başkanı Trump tan yeni gürmük vergisi hamlesi! O iki ülkeye yüzde 25 oranında uygulayacak 4

Gelecek yıllar boyunca bu ülkelerle ticaret ortağı olarak çalışmayı dört gözle bekledikleri değerlendirmesinde bulunan Trump, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar kapalı olan ticaret pazarlarınızı ABD'ye açmak, tarife ve tarife dışı politikalarınız ile ticaret engellerinizi ortadan kaldırmak isterseniz, belki bu mektupta bir düzeltme yapmayı düşünebiliriz. Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir. ABD sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacaktır."

(AA)

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