Emekli promosyonları değişiyor! 19 banka var... Zamlı maaşlarla beraber sınır...

Emekliler uzun bir süredir emekli maaşlarına yapılacak zammı bekliyordu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber emekli maaş zammı netlik kazanırken en düşük emekli maaşının da yükseltileceği rakam belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayında yapılacak zam oranı yüzde 16,67 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL'ye yükseltildi. Bu süreçte maaş zamları ile ilgili pek çok detay kesinleşirken şimdi emeklinin gözü kulağı banka emekli promosyonuna çevrildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; açıklanan en düşük emekli maaşının zamlanmasıyla beraber Mart 2024'te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 19 banka arasında imzalanan protokoldeki emekli promosyon ücretlerinde de otomatik olarak değişikliğe gidilmiş oldu.

PROMOSYONLAR ZAMLANACAK

Aradan geçen bir yıldan fazla sürede çok sayıda özel banka emekli promosyon kampanyasında değişikliklere gitti. Halihazırda kullanılan sistemde emeklilerin maaşına göre promosyon miktarı belirlenmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda bankalar tarafından promosyon miktarı için 10 bin TL, 15 bin TL ve 20 bin TL olarak belirlenen emekli maaş sınırları, en düşük emekli aylığının yükseltilmesiyle beraber 5 milyon emekli için temmuz ayında doğrudan zamlanacak. Daha önce 15 bin TL'nin altında emekli maaşı alan yaklaşık 4 milyon kişi, 17-26 Temmuz'da yatacak emekli maaşlarının ardından bankalarına başvuru yapmaları durumunda, yeni promosyon ücreti farkını almaya hak kazanabilecek.

SGK ile geçtiğimiz sene emekli promosyonu için protokol imzalayan bankalar ise şu şekilde: