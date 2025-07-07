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Bakan Şimşek imzaladı! Memur zammından bedelli askerlik ücretine kadar... Tüm zamlar kesinleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla zam oranları, memur maaş katsayıları ve kıdem tazminatına ilişkin veriler duyuruldu. Böylece tüm zamlar resmileşti.

Bakan Şimşek imzaladı! Memur zammından bedelli askerlik ücretine kadar... Tüm zamlar kesinleşti
Ezgi Sivritepe

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam, katsayı ve kıdem tazminatı tavanına ilişkin kesin açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Mehmet Şimşek'in imzasıyla açıklanan genelge kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira 68 kuruş oldu.

Bakan Şimşek imzaladı! Memur zammından bedelli askerlik ücretine kadar... Tüm zamlar kesinleşti 1

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI KESİNLEŞTİ

Memur ve memur emeklilerine gelecek olan zam oranı da yüzde 15.57 oldu.
Bakan Şimşek imzaladı! Memur zammından bedelli askerlik ücretine kadar... Tüm zamlar kesinleşti 2

MEMUR MAAŞ KATSAYILARI BELLİ OLDU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutara çevrilmesinde uygulanacak aylık kaysayı 1,170211, memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylık katsayısı 18,316014, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı 0,371113 oldu.

BEDELLİ ASKERLİ ÜCRETİ KESİNLEŞTİ

Bakan Şimşek imzaladı! Memur zammından bedelli askerlik ücretine kadar... Tüm zamlar kesinleşti 3

Bedelli askerlik ücreti de kesin olarak 280 bin 850 lira 54 kuruş oldu. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ise ücret 4 bin 95 lira 74 kuruş olacak uygulanacak.

Bakan Şimşek imzaladı! Memur zammından bedelli askerlik ücretine kadar... Tüm zamlar kesinleşti 4

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Mehmet Şimşek Zam
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