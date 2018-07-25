FİNANS

2018'in ilk yarısında en çok satan hibrid ve elektrikli otomobiller

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.07.2018 15:59 | Son Güncelleme

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu'nun ODD raporlarından elde ettiği verilere göre 2018'in ilk yarısında 98 elektrikli, 2 bin 263 adet hibrid otomobil satıldı.

İşte en çok satan otomobiller:

En çok satan hibrid ve elektrikli otomobiller

1 / 17

Lexus RX450

Lexus RX450
1 adet satıldı.
2 / 17

BMW 330e Sedan

BMW 330e Sedan
2 adet satıldı.
3 / 17

Lexus LS500

Lexus LS500
3 adet satıldı.
4 / 17

Lexus GS300

Lexus GS300
3 adet satıldı.
5 / 17

BMW i8

BMW i8
4 adet satıldı.
6 / 17

BMW 740Le xDrive

BMW 740Le xDrive
5 adet satıldı.
7 / 17

Volvo XC90 T8

Volvo XC90 T8
7 adet satıldı.
8 / 17

Lexus CT200

Lexus CT200
18 araç satıldı.
9 / 17

Toyota Auris Touring

Toyota Auris Touring
24 adet satıldı.
10 / 17

BMW i3

BMW i3
26 adet satıldı.
11 / 17

Toyota Yaris

Toyota Yaris
71 adet satıldı.
12 / 17

Renault ZOE

Renault ZOE
72 adet satıldı.
13 / 17

Kia Niro

Kia Niro
108 adet satıldı.
14 / 17

Hyundai IONIQ

Hyundai IONIQ
128 adet satıldı.
15 / 17

Toyota Auris

Toyota Auris
160 adet satıldı.
16 / 17

Toyota RAV4

Toyota RAV4
161 adet satıldı.
17 / 17

Toyota C-HR

Toyota C-HR
1203 adet satıldı.
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otomobil satış elektrikli ODD hirbid

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