Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

İşte zam sonrası iPhone modellerinin Türkiye'deki yeni satış fiyatları.
İşte yeni fiyatlar
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iPhone 6S Plus
Eski fiyat: 3299 TL Zamlı fiyat: 4199 TL
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iPhone 7
Eski fiyat: 4199 TL Zamlı fiyat: 4999 TL
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iPhone 7 Plus
Eski fiyat: 4999 TL Zamlı fiyat: 6299 TL
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iPhone 8
Eski fiyat: 5199 TL Zamlı fiyat: 6499 TL
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iPhone 8 Plus
Eski fiyat: 5899 TL Zamlı fiyat: 7499 TL
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Airpods
Eski fiyat: 999 TL Zamlı fiyat: 1349 TL
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Lightning konnektörlü Earpods (Standart kulaklık)
Eski fiyat: 169 TL Zamlı fiyat: 249 TL
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1 metre Lightning – USB kablo
Eski fiyat: 109 TL Zamlı fiyat: 149 TL
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13 inç Macbook Air
Eski fiyat: 5499 TL Zamlı fiyat: 7999 TL
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21.5 inç iMac
Eski fiyat: 6499 TL Zamlı fiyat: 9399 TL
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En üst seviye iMac Pro
Eski fiyat: 70 bin TL Zamlı fiyat: 119 bin TL
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Apple TV 4K
Eski fiyat: 1199 TL Zamlı fiyat: 1799 bin TL
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Yeni iPad 9.7 32 GB
Eski fiyat: 1899 TL Zamlı fiyat: 2799 bin TL
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iPad Pro 10.5 64 GB
Eski fiyat: 3699 TL Zamlı fiyat: 5399 bin TL
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iPad Pro 12.9 64 GB
Eski fiyat: 4499 TL Zamlı fiyat: 6649 bin TL
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