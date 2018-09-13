FİNANS

Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.09.2018 10:55 | Son Güncelleme

Apple bugün gerçekleşen lansmanın ardından halihazırda ülkemizde satılmakta olan modellerinin fiyatlarında zam yaptı.

İşte zam sonrası iPhone modellerinin Türkiye'deki yeni satış fiyatları.

İşte yeni fiyatlar

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iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus
Eski fiyat: 3299 TL Zamlı fiyat: 4199 TL
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iPhone 7

iPhone 7
Eski fiyat: 4199 TL Zamlı fiyat: 4999 TL
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iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus
Eski fiyat: 4999 TL Zamlı fiyat: 6299 TL
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iPhone 8

iPhone 8
Eski fiyat: 5199 TL Zamlı fiyat: 6499 TL
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iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus
Eski fiyat: 5899 TL Zamlı fiyat: 7499 TL
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Airpods

Airpods
Eski fiyat: 999 TL Zamlı fiyat: 1349 TL
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Lightning konnektörlü Earpods (Standart kulaklık)

Lightning konnektörlü Earpods (Standart kulaklık)
Eski fiyat: 169 TL Zamlı fiyat: 249 TL
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1 metre Lightning – USB kablo

1 metre Lightning – USB kablo
Eski fiyat: 109 TL Zamlı fiyat: 149 TL
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13 inç Macbook Air

13 inç Macbook Air
Eski fiyat: 5499 TL Zamlı fiyat: 7999 TL
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21.5 inç iMac

21.5 inç iMac
Eski fiyat: 6499 TL Zamlı fiyat: 9399 TL
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En üst seviye iMac Pro

En üst seviye iMac Pro
Eski fiyat: 70 bin TL Zamlı fiyat: 119 bin TL
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Apple TV 4K

Apple TV 4K
Eski fiyat: 1199 TL Zamlı fiyat: 1799 bin TL
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Yeni iPad 9.7 32 GB

Yeni iPad 9.7 32 GB
Eski fiyat: 1899 TL Zamlı fiyat: 2799 bin TL
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iPad Pro 10.5 64 GB

iPad Pro 10.5 64 GB
Eski fiyat: 3699 TL Zamlı fiyat: 5399 bin TL
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iPad Pro 12.9 64 GB

iPad Pro 12.9 64 GB
Eski fiyat: 4499 TL Zamlı fiyat: 6649 bin TL
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Okuyucu Yorumları 15 yorum
almıyorum zaten istersen TR hiç satma
alamıyon mu almıyon mu ikisi farklı şey
trilyonlukta olsam almam. bu markayı sadece adı çıkmış.hiç kimse kullanmazsa zaten 2000e kdr düşer turkiyede
alacak olanların sorunu çokta tın
Adamsın  . 5500 e aldigim X 9.999 TL şu an.
acaba zorlamı aldıracaksınızda zam yapıyonuz almayınca ne olacak acaba
Yeni modelleri çıkarınca tüm dünyada eski model fiyatlarını düşüren apple bizim ülkemizde tam tersini yapıp fiyatlara zam yaptı yani adamlar bizi vurdukça vuruyor ama bizim millet buna rağmen kalkıp 10bin kredi çekip 36 ay taksit ödeyip havasını atar aaabiiii ayfoonn yaaavvv adım gibi eminim
AAAAA Bedava Ymışşşşşşşşşşşşşşşşş vaybe o paraya araba alırım bu alanlara şaşmamak mümkün değil parayı kendilermi basıyor aceba
çok iyi ya. birkaç maaş veririz ne olacak. apple kazansın
Ver baba küsküyü.
Bi halta yaramaz telefonlarınız daha zam yapın krizler alır
120 bin liraya güzelinden bi ev alınır lan
bu yaşıma kadar sadece 1 kere heves olsun diye 3.el İphone kullandım ve yıllardır Samsung kullanıcısıyım hiç ama hiç pişman değilim samsungdan ayrıca bu zamana kadar ne $ hesabım oldu nede € s sorum şu $ 3.5 civarlarında iken devletimiz bozdurun dediğinde neden piyasa hareketlenmedi de 7' yi görünce hareketlendi. Şimdi onlar vatansever mi oldu ?? yoksa biz mi ayrıca en nefret ettiğim durum insanları ayrıştırmak Yazıklar olsun... Dışa Bağımlılığa hayır Üretime EVET.....
bunlara para verenlerin aklına şaşıyorum.. insanın aklının havada olması beyni yerine başka yeriyle düşünmesi lazım ki tek seçenekmiş gibi bu zımbırtılara para versin. 1m usb kablo 149 TL buna para veren süper zekalar da varmış....!
en üst seviye i.Mac pro 119 bin TL :))) bu paraya ev alırım aylık 1.000TL kira getirir
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