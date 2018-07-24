FİNANS

Bu meslekler köşeyi dönecek

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.07.2018 16:38 | Son Güncelleme

CNBC.com geleceğin en iyi en kötü mesleklerini sıraladı.

Çalışma istatistikleriyle alınan verilere göre belirlenen sıralama 2026'ya kadar size ışık tutabilir.

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

1 / 21

Önce en kötü mesleklerden başlayalım...
2 / 21

10- Baskı ve ciltleme çalışanı
3 / 21

9- Satış elemanı (kapı kapı gezen)
4 / 21

8- Metal ve plastik makine operatörü
5 / 21

7- Kanun koyucu
6 / 21

6- Oyun kasiyeri
7 / 21

5- Çiçek tasarımcısı
8 / 21

4- Radyo veya TV spikeri
9 / 21

3- Mobilyacı (esnaf tarzı)
10 / 21

2- Fotoğraf işlemcisi ile ilgili işlerde çalışanlar
11 / 21

1- Tekstil çalışanı
12 / 21

Seçerseniz kazanacağınız meslekler

Seçerseniz kazanacağınız meslekler
10- Konuşma dili patoloğu
13 / 21

9- Kişisel mali danışman
14 / 21

8- Pazar Araştırması Analisti
15 / 21

7- Diş Sağlığı ile ilgili meslekler
16 / 21

6- Doktor asistanı
17 / 21

5- Sağlık hizmetleri müdürü
18 / 21

4- Fizyoterapist
19 / 21

3- Pratisyen hemşire
20 / 21

2- Bilgisayar Sistemleri Analisti
21 / 21

1- Uygulama geliştiricisi
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