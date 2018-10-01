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Elektrik ve doğalgaza zam geldi

GUNDEM HABERLERİ  | 01.10.2018 08:07 | Son Güncelleme

Elektrik ve doğalgaza zam geldi. Bugünden geçerli olmak üzere elektriğe konutlarda yüzde 8, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 18, doğalgaza da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18,5 zam yapıldı. Doğalgaz fiyatlarına eylül ayında da konutlar için 9, sanayi için yüzde 14 zam gelmişti.

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifesini artırdı. Bugünden geçerli olmak elektriğe konutlarda yüzde 9; ticarethane ve sanayi tesislerinde yüzde 18 oranında zam yapıldı.

AĞUSTOS VE EYLÜL'DE DE ARTMIŞTI

BOTAŞ da doğalgaza bugünden geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptı. BOTAŞ, ağustos ve eylül aylarında da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapmıştı.

AĞUSTOS VE EYLÜLDE DE ZAMLANMIŞTI

Doğalgaz fiyatlarına eylül ayında da konutlar için 9, sanayi için yüzde 14 zam gelmişti. Ağustos ayındaki zam oranları da konutlarda yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 olarak gerçekleştirilmişti.

Doğalgaz fiyatlarında 'konutlar gözetilerek' artış yapılabilirDoğalgaz fiyatlarında 'konutlar gözetilerek' artış yapılabilir
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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz zam BOTAŞ

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Okuyucu Yorumları 226 yorum
ver mehteri ne diyeceğiz
durmak yok yola devam !!!
ulan ne yapıyorsunuz yeter artık her ay zam olurmu ulan birde yüzde on yüzde bir neyinize yetmiyor suriyeliler aç kalmasın diye doğuda kaçak elektrik kullanılıyor diye bana niye geçiriyosunuz adiler
Tam da bugun zam yokmu diyecektim zamada zam zam zam kafayı yedik bekliyoruz...
asıl fetocu fırsatcı dogalgaz firmaları her ay üst üste 3. zammı %9 %15 kaptırıyorlar ondan sonra esnafa kabahat buluyorlar
%9 u hissedecek kadar alcak haiin fedocu değiliz. Reisullah arkamızda inş.
Seçim akşamı sokaklara çıkıp "Koyduk muuuuuu" diye ciyak ciyak bağıranlar.... Kimin kime koyduğunu anladınız mı şimdi... Vereyim mi mehteri...
Yetmez ama EVET, Dış güçlerin oyunu, Reisi yedirmeyiz
Akp'ye oy verenleri ve Akp'ye hakkımı helal etmiyorum. Başkanlık hırsıyla bütün bir milleti sömürmeyi, ülkeyi yangın yerine çevirmeyi, insanları ayrıştırmayı ve sosyal, demokratik ve ekonomik çöküntü yaratmaktan başka birşey yapmadılar bu ülkede. 17 senedir ülkeyi yönetiyorlar ve 17 senede sosyal ve demokrasi olarak 50 sene geriye gitti bu ülke.
HABER KAYNAĞINA BAKARMISINIZ. REUTERS !!!, bizim yerel ajanslar korkuyor zam haberleri vermeye, zam haberlerini bile yabancı ajanslardan almaya başladık, yazık ülkenin haline...
hayırlısı az az yerleştiriyorlar hissettirmedenn
AKP ye Oy Veren Seçmenler; Nasıl MUTLUMUSUNUZ? Emelinize Erdiniz mi? 24 Hazirandan Sonra Bam Başka Bir TÜRKİYE Dediğiniz Her Ay Doğal Gaz + Elektrik + Vb. Ürünlere % 10 - 20 - 30 - 40 - 50 Zam Yapılması mıydı? 24 Hazirandan Sonra Her Ay Doğal Gaz + Elektrik + Vb. Ürünlere % 10 - 20 - 30 - 40 - 50 Zam Yapılması için mi AKP ye Oy Verdiniz ve Tayyip Beyi Cumhurbaşkanı Seçtiniz? Evini Isıtamayıp, DONARAK Can Verenler Olursa, Vebalini Nasıl Taşıyacaksınız? Parasızlıktan Dolayı Alamayıp AÇLIKTAN Ölenlerin Vebalini Nasıl Taşıyacaksınız? Saygılarımla
ohhh cok sukur ne zaman gelecek dıye gozumuz yollardaydı ...nede olsa zam yapılmayacak denmıstı herzaman oldugu gıbı yok olmaz dedılermı hazır olun gelıyor demek ...duyamadım mehter nerde ver ver ver
Ekonomimiz coşuyor maşallah. Tüm rakamlar hep yukarı yönlü hareket ediyor. Biz AKP yi eleştirmekten yanlış yöne gittiğini belirtmekten yorulduk. Bundan sonrası Reisçi kardeşlerimizin sorunu indirebiliyor musunuz görelim paşanızı..!!! Biz görevimizi yaptık bundan sonra yaşadıklarınızı kendinize layık görüyorsanız çekmeyi bileceksiniz. AKP yi desteklyenler genelde işçi kısmı ve teşeron yükü çekenler. Bu sıkıntıyı en çokta siz yaşayacaksınız malesef. Allah sizlere yardım etsin. Reisiniz ipi elinden kaçıları çok olmuştu... Allah a dua edin artık
Bu kaçıncı zam. Yaw biri çıksında asgari ücrete de şu kadar zam geldi desin .gıdaya yakıta giyime elektirik daha sayamadığımız binlerce ürüne zam geldi asgari ucret sabit ses yok içtiğimiz suya bile zam bee
zamlara alıştıkta yine ay sonu eylül'de tüketilen elektrik sayaclardan okunmadan zamlı tarifeden sayaçlar okunacak bu apaçık millete kazık atmaktır. herkes bir önceki faturayla gelecek faturayı karşılaştırsın.
koydukça koyuyorlar! o kadar bağırmışlardı hak ettiler
HÜLOOOHHĞĞĞGGG
maffetiniz şu gariban milleti yazıklar olsun
sanayide yüzde 18 az olur.sanayicinin belini tam kırmak için yüzde 50 olması gerekiyor bence
herkes zammı dilediğince ve istediği zaman yapabiliyor. Ancak, söz konusu çalışan veya emekliler olduğunda tarih belli ve uzun pazarlıklar sonucu (hükümet onayıyla) kimseyi tatmin etmeyecek şekilde yapılıyor. adalet bu mu
Zamlar ülkesi "Yeni Türkiye"
ver mehteri
HAYIRLI OLSUN İNŞAALLAH
Pardon mehter nereden veriliyordu.
durmak yok yola devam
kesin amerika artırdı
bu millete bence az bile daha fazla olması gerek,nasıl tadını çıkarın..
Ver MEHTERİ ver. Biz yapmıyoruz sistem yapıyor diyecekler.
ÇILDIRMAYA AZ Kaldı. Bugün (Her Ayın 1 inde Geliyor) DOĞALGAZ Sayaç Ekibi Gelecek ve 2018 Eylül Ayı Doğal Gaz Ücretim Zamlı Olacak. İşte Müslüman Olduğunu Sanan İdarecilerin İcraatı. Bir Ay Eski Fiyattan Kullan, Ay Bitsin ve Zam Gelsin Eski Aydaki Hesabı ZAMLI OLARAK ALINSIN. Bunun Adı (Yazmak İstemiyorum) Anladınız. Yazıklar Olsun. 3 Gün Sonra ENFLASYON Açıklanacak; Doğalgaz - Elektrik - Su - Ekmek - Simit - Çay - Defter - Kitap - Giyim - Yiyecek - Sebze - Meyve - Odun - Kömür - Vb. % 20 - 30 - 40 - 50 ve Üzeri Zamlandı ENFLASYON % 1 - 2 Hadi Utanırlarsa % 3 Olacak. Saygılarımla
artık seçimler bitti.reis 5 yıllığına garanti koltukta oturacak.verin zamları nasılolsa alıştık.bizleri avutacak bir şeylerde söylersin.
Brawo Brawo Gelin evimoze maaşımiza ortak olun e be ALLAHTaN korkmazlar ....
az kalsın günün en önemli besinini alamadan güne başlayacaktık. teşekkürler dış mihraklar, teşekkürler duble yollara hüloğğ çekenlere, teşekkürler üretimi zorla özelleştirenlere, saatlik vergileri kaldırıp gemilerle ithalat yapan vekillerin çocukları sizlere de teşekkürler, Kemal unakıtan sana teşekkürden öte şeyler lazım :) sana plaket vermeleri lazım millete en güzel gıda zammı yedirdiğin için :)
Allahtan korkun daha maasimiza zam yapmadan geri aliyorsunuz dilerim Allahtan bu mazlum masum insanlarin hakkini sorar sizden yaradan cunku artik sozun bittigi yerdeyiz ben orta gelirli biri olarak zorlaniyorsam fakir fukaraya Allah yardim etsin
alkişşşşş
Şu anda Tayyip Erdoğan ayağına kurşun sıkıyor. Bakın bir yere yazın. AKP 2002'den beri en büyük hezimetini mart yerel seçimlerde yaşayacak. Öyle bir düşüş olacak ki Tayyib'in başkanlığı bile tartışılır hale gelecek.2002'den beri oy veren birisi olarak söylüyorum.Bunu da her türlü ispat ederim.Çok pişmanım. Her şeyi Tayyip mi kontrol edecek onun mu söylemesi lazım diyeceğim fakat şu anki bütün sorumluluk Tayyip'te.Çünkü bu adamları o göreve getirdi.Bu kadroyu o kurdu.Denetim sıfır. Ceza yok.Hükümeti takan da yok. Esnaf hükümeti takmıyor.Canı sıkılanın zam yaptığı bir ülke haline geldik.
vatandaşa verirken fiske ile vatandaştan alıken okka ile boğazınızda kalır inşallah
herkez zam yapıyor diye eleştiiriyor sen yapınca bişey yok. yok yaa yemezler bu zamları.
Dolar 6 tl oldu bu neyin zammı derler mi bizimm koyunlar ?
ver mehteriiiii kışın donarak ölürsünüzde belki kurtuluruz sizden
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