FİNANS

32 bin liraya aldığı otomobili 200 bin lira harcayıp yeniledi!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 22.01.2019 13:57 | Son Güncelleme

1999 yılından bu yana hurda eski otomobilleri satın alıp orijinaline uygun onarımlarını yaparak işlettiği galeride satıyor.

Bengier, 32 bin liraya satın aldığı 1955 model otomobil için 200 bin lira harcadığını söyledi. Şimdi 400 bin liradan satışa çıkardı.

Onun için servet istiyor

Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Bengier, 20 yıl önce Pursaklar'da galeri açtı.
Çocukluğundan bu yana klasik otomobillere tutkusu olan Mehmet Bengier, büyük bölümü hurdacılar sitesinden olmak üzere satın aldığı hurda otomobilleri orijinaline uygun tamir edip satmaya başladı. Bengier, şimdiye kadar 15 otomobili yenileyip galeride sattığını söyledi.

32 BİN TL'YE ALDI, 200 BİN TL HARCADI

32 BİN TL'YE ALDI, 200 BİN TL HARCADI
Mehmet Bengier, 2010 yılında 32 bin liraya satın aldığı 1955 model eski otomobili 200 bin lira harcayarak onardığını söyledi. Bu aracın yenilenmesi işinin yaklaşık 5 yıl sürdüğünü anlatan Bengier, "Sahibi tarafından uzun yıllar kullanılmayan, hurda şeklini almış 1955 model otomobili 32 bin liraya aldım. Amerikan yapımı aracı restore etmek yıllar alan bir emek istiyor.
İstanbul'da ve Ankara'daki ustalarda yaklaşık 5 senede tamamladık, 200 bin liraya mal ettik. Parçalarını bulması kolay olmuyor. İthalatçılar Amerika'dan getiriyor yedek parçalarını. Her şeyi ile orijinal bir araç. Şimdi 400 bin liradan satışa çıkardım" dedi.
Babasının 1965 model klasik otomobilini kullandığını, tarihi eser niteliği taşıyan otomobillere ilgisinin de buradan geldiğini anlatan Bengier, "Babamın otomobilini gençliğimde kullandım. Bu tutku da oradan kaldı. Eski, hurda araçları satın alıp yeniliyorum. Onlara hayat vermek beni çok mutlu ediyor" diye konuştu. KAYNAK:DHA
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Anahtar Kelimeler:
hurda otomobil klasik otomobil

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