Boyalı çıkan sıfır otomobille ilgili 'emsal' karar

Konya'da yaşayan Ömer G, 2014'te bir bayiden 171 bin lira ödeyerek sıfır kilometre lüks otomobil satın aldı. Aracını 11 ay kullandıktan sonra arkadaşına satmaya karar veren Ömer G, oto ekspertizinde yaptırdığı incelemede, otomobilin ön kaput, tavan, çamurluk ve kapılarında 5 parça boya olduğunu öğrendi.

Kararı değerlendiren Özer, müvekkilinin kendisine başvurmasıyla karışık bir davayla karşılaştığını, Konya'daki yargılama aşamasında çok sayıdaki bilirkişi raporuyla tespit yaptırdıklarını dile getirdi.

"OTOMOBİLİN İADESİNİ KABUL ETMEDİ"



Müvekkilinin mağduriyetinin benzerini birçok insanın farkında olmadan yaşadığını savunan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun bir yargılama süreci oldu ve 4-5 defa bilirkişi incelemesi yapıldı. Bütün raporlarda ortak sonuç, 'otomobilin 5 parçasının boyalı olduğu' yönündeydi. Bu durum, aracın satış bedelini ciddi oranda düşürüyor, satışını da zorlaştırıyordu. Yerel mahkeme, aracın 12 ay kullanılmış olmasından otomobilin iadesini kabul etmedi. Belirli miktar 'ayıp bedeli'nde indirimin müvekkilime verilmesini hükmetti. Bunu kabul etmedik."

"BU KARAR EMSAL NİTELİK TAŞIYOR"



Özer, yerel mahkemenin bu kararına rağmen müvekkilinin mağduriyetinin çözülmemesi nedeniyle dosyayı istinafa taşıdıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"İstinaf mahkemesi 5 yıl sonra çok güzel bir karar verdi. Şimdi arabayı vereceğiz ve ödenen parayı iade alıyoruz. Bu karar, emsal nitelik taşıyor. Burada bir karmaşa vardı, bedel indirimi mi yoksa aracın tümüyle iadesi mi gerekiyor, bu çözülmüş oldu. Tüketicinin seçimlik hakları var, müvekkilim iadesini istedi, bu da gerçekleşmiş oldu."

Dava sürecinde, aracın boyalı olması durumuyla alakalı müvekkilinden şüphe duyulduğunu belirten Özer, "Otomobilin boyaya sebep olacak bir kazaya karışmadığı emniyetten de tescil edildi. Sıfır araç alırken mutlaka boya analizi yapılması gerekiyor. Buna benzer birkaç olay daha gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

