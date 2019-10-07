Otomobil devleri fazileri sıfırladı (Ekim otomobil kampanyaları)

Kamu bankalarının kredi kampanyasının yanında bazı otomotiv şirketleri belli miktarlarda krediler için yüzde 0 faiz avantajı sağlayarak kampanyalara hız verdi . Opel, Renault ve Dacia Ekim ayı kampanyalarını duyurdu.
Opel’in tüm modellerinde geçerli sıfır faizli kredi kampanyası 100 bin TL’ye varıyor.
Alman otomobil üreticisi Opel, Ekim ayında devreye aldığı iddialı kampanya ile Grandland X’ten Insignia’ya, Astra HB’den Combo’ya geniş ürün yelpazesinde 100 bin TL’lik yüzde 0 faizli krediyi 15 ay taksitle sunuyor. Finansman kampanyasına ek olarak Opel severler, bahsi geçen modellerde takas desteğinden ve showroom’lara özel indirimlerden de faydalanabilecekler.
Ayrıca Opel, Combo modeli için Ekim ayında da “İstediğin Anda İstediğin Yerde” uygulamasını sürdürüyor. Yeni Combo’yu yerinden ayrılmadan incelemek ve test sürüşü yapmak isteyenler, opel.com.tr resmi websitesi üzerinden talep bırakabiliyor ve Opel yetkili danışmanları tarafından ücretsiz olarak ziyaret ediliyor.
RENAULT'DA EKİM AYINDA CAZİP FIRSATLAR
Renault, Ekim ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerinde cazip faiz oranları sunuyor. Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.
Kampanya* dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50.000TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Kampanya kapsamında Renault Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı da bulunuyor.
DACİA'DA EKİM AYINDA SIFIR FAZ FIRSATI
Ekim ayında Dacia’nın ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.
Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim yer alıyor.
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