Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Antalya'nın Serik ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla birlikte zeytinyağı fabrikalarının önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Tarladan topladıkları mahsulü yağa dönüştürmek isteyen üreticiler, soğuk havaya ve çamura aldırış etmeden traktör ve kamyonet kasalarında 24 ila 35 saat arasında sıra bekliyor.

"8 KİLO ZEYTİNDEN ANCAK 1 KİLO YAĞ ÇIKIYOR"

Günde sadece 3 saat uyuyarak taleplere yetişmeye çalıştıklarını belirten fabrika sahibi Şevket Gaffar, yaşanan yoğunluğu ve verim düşüklüğünü belirtti.

Gaffar "İşlerimiz çok yoğun, vatandaş 30 saat sırada bekliyor. Bu sene zeytin hasadı fazla ama yağ oranı düşük. 8 kilonun üstünde zeytinden ancak 1 kilo yağ alabiliyoruz. Vatandaş da biz de bu durumdan rahatsızız ama elden gelen bir şey yok. Tahminimize göre bu yoğunluk 40 gün daha sürer. Vatandaşlara 'toplamayı biraz azaltın, hem siz rahatlayın hem biz hem de atık fabrikaları rahatlasın' diyoruz. Atığın nakliyesi bile büyük sorun haline geldi" dedi.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ"

Önceki yıllarda 5 kilo zeytinden 1 kilo yağ aldıklarını hatırlatan üretici Tevfik Karatoy, "Dün öğlen geldik, 24 saat oldu. Ektik, tarlada kalmasın diye topluyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Evvelki gün sıktırdım, 10 kiloya 300 gram verdi. Ondan önce 7 kiloya 200 gram verdi. Sorun doğada mı makinelerde mi aklımız ermiyor, araştırılmasını istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

"YAĞ ORANI GEÇEN YILA GÖRE DÜŞÜK"

Önünde yaklaşık 30 araç bulunduğunu söyleyen Mehmet Ali Durna ise, "Nöbet çok zor geçiyor, yarı uyur yarı uyanık araç sayıyoruz. Yağ oranı geçen yıla göre çok düşük. Üstelik zeytin ve zeytinyağı fiyatları da düşük olduğu için masrafı karşılamıyor, tamamen cepten zarar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

75 yaşındaki üretici Abdullah Özen, fabrika önündeki zorlu şartlara dikkat çekti.

Özen, "Dün 14.30'dan beri buradayız. Burada yatıp kalkıyor, yiyip içiyoruz. Her taraf çamur, ayak basacak yer yok. Buraya mutlaka otomatik bir sıra sistemi getirilmesi lazım" dedi.

Dün ikindi vaktinden beri bekleyen Mehmet Kır ise gece soğuğunda ateş başında sohbet ederek sabahı ettiklerini belirterek bölgeye yeni bir fabrika daha kurulması gerektiğini söyledi.

Günlerce süren bekleyiş, fabrika çevresinde küçük çaplı bir esnaf hareketliliği de oluşturdu.

11 yıldır fabrika yanında sıcak içecek ve yiyecek satarak geçimini sağlayan Mümine Bayram, "Sabah 08.00'den gece 02.00'ye kadar buradayım. 12 saatten 35 saate kadar bekleyenler oluyor. Zamanla herkesle abi, abla, kardeş gibi aile olduk" diye konuştu.