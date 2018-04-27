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2018'de tüm zamanların turist rekoru kırıldı

TURİZM HABERLERİ  | 27.04.2018 11:57 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2018'in ilk çeyreğinde 5 milyon 138 bin turistle tüm zamanların rekoru kırıldı" dedi.

2018'de tüm zamanların turist rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2018'in ilk çeyreğinde 5 milyon 138 bin turistle tüm zamanların rekoru kırıldı" dediTurizm Bakanı Numan Kurtulmuş 2018'in ilk çeyreğine ilişkin turizm verilerini paylaştı.

Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş "2018'in ilk çeyreğinde turizmde tüm zamanların rekoru, 5 milyon 138 bin turist ile kırıldı" dedi..

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turizm turist numan kurtulmuş

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