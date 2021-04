Türkiye'nin ilk "Yataklı Lüks Tren Turu" 40 milyon avro yatırımla başlıyor

Protokol törenine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik ve HIS Türkiye Genel Müdürü H. Emre Özkur katıldı.

İş birliğine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, HIS ile Japonya-Türkiye arasındaki iş birliği için uzun süredir çalıştıklarını dile getirerek, çalıştıkları konulardan birinin de Türkiye'deki turistlerin trenle taşınması konusu olduğunu söyledi.

Dağlıoğlu, bu konuyu hayata geçirmek adına Yatırım Ofisi olarak, HIS Türkiye ile Sun Group'u bir araya getirdiklerini belirterek, demir yolları ile turistik hizmet verme işini 2 şirketin bir araya gelerek hayata geçireceğini aktardı.

1 MİLYAR AVROLUK KATKI

HIS Türkiye Genel Müdürü H. Emre Özkur, projenin kendileri için rüya proje olduğunu dile getirerek, Yatırım Ofisi'nin burada çok kilit bir rol üstlendiğini söyledi.

HIS Global'in merkez ofisi Japonya'da bulunan ve 70'ten fazla ülkede 500'den fazla ofisi bulunan dünyanın en iyi 10 seyahat operatöründen biri olduğuna işaret eden Özkur, Türkiye'de 16 yıldır hizmet veren HIS Travel markasıyla şu an iş seyahati sektörünün en büyük ilk 5 firması arasında yer aldıklarını anlattı.