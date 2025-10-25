Altında 12 yılın en sert düşüşü yaşandı! Veriler açıklandı: Dövizde 17 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarının bu kadar hızlı yükseliş kaydetmesinin ardından altın için yeni senaryolar yazılmaya başladı. Dünyanın en büyük bankaları altın için tahminleri açıkladı. Buna göre, hangi bankanın yıl sonu beklentisinin ne olduğu belli oldu. İşte altın için bankaların yeni tahminleri...