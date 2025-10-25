Altında 12 yılın en sert düşüşü yaşandı! Veriler açıklandı: Dövizde 17 ay sonra bir ilk

Altın kırdığı rekorlar ile tarihinin zirvesini yaşamıştı. Ons altın 4.381,21 doları görerek rekor kırmıştı. Gram altın ise 6 bin TL seviyesine yaklaşırken çeyrek altın ise 10 bin TL'yi geçmişti. Son iki ayda fiyatlar yüzde 25 artarken, bu yükseliş ABD’nin artan borç yükü, siyasi belirsizlikler ve Fed’in yeni faiz indirimlerine gideceği beklentileri ile desteklendi.
Haftanın sonuna doğru ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlayacağı beklentisi, yatırımcıların güvenli liman talebini azalttı. Spot altın, ABD enflasyon verilerinin ardından kayıplarını sınırlasa da haftayı 10 haftanın ardından ilk kez düşüşle kapattı. Bu süreçte altın, haftalık bazda yüzde 6’ya yakın düşüş kaydetti. Uzmanlar, fiyatların 4.000 doların altına inmesi halinde satışların derinleşebileceği uyarısında bulundu.
Altın fiyatlarının bu kadar hızlı yükseliş kaydetmesinin ardından altın için yeni senaryolar yazılmaya başladı. Dünyanın en büyük bankaları altın için tahminleri açıkladı. Buna göre, hangi bankanın yıl sonu beklentisinin ne olduğu belli oldu. İşte altın için bankaların yeni tahminleri...
Altın için 2026 yılının dördüncü çeyreğinde ortalama 5.055 dolar/ons seviyesini öngörüyor. Banka, bu tahmini yatırımcı talebi ve merkez bankası alımlarının artacağı varsayımına dayandırıyor.
Morgan Stanley Araştırma birimi, yükselişin süreceğini öngörüyor ve 2026 için ons başına altın fiyat tahminini 4.400 dolara yükseltti. Bu yeni tahmin, bankanın önceki 3.313 dolar beklentisine göre belirgin bir yukarı revizyon anlamına geliyor. Bu projeksiyon, ekim başına kıyasla gelecek yılın sonuna kadar ilave yaklaşık yüzde 10 artış potansiyeline işaret ediyor.
Goldman Sachs’a göre, merkez bankalarının altın alımları sonbaharda yeniden hızlanmaya başladı. Goldman Sachs, altın için 2026 yılı sonu hedefini ons başına 4.900 dolar olarak koruyor.
