Altında 12 yılın en sert düşüşü yaşandı! Veriler açıklandı: Dövizde 17 ay sonra bir ilk

Altın kırdığı rekorların ardından 12 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Ons altın 4 bin doları geçerken gram altın ise 6 bin TL'ye yaklaşmıştı. Dünya bankaları ise güvenli liman altın için tahminleri açıkladı. Bunun yanı sıra döviz alımları ve altın fiyatlarındaki artışın etkisiyle mevduatta yabancı para payı 17 ay sonra yeniden yüzde 40'ın üstünü gördü. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Altın kırdığı rekorlar ile tarihinin zirvesini yaşamıştı. Ons altın 4.381,21 doları görerek rekor kırmıştı. Gram altın ise 6 bin TL seviyesine yaklaşırken çeyrek altın ise 10 bin TL'yi geçmişti. Son iki ayda fiyatlar yüzde 25 artarken, bu yükseliş ABD’nin artan borç yükü, siyasi belirsizlikler ve Fed’in yeni faiz indirimlerine gideceği beklentileri ile desteklendi.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,93
41,95
% -0.15
23:58
Euro
48,75
48,85
% -0.23
23:58
İngiliz Sterlini
55,81
55,91
% -0.45
23:59
Avustralya Doları
27,30
27,33
% -0.15
23:59
İsviçre Frangı
52,69
52,75
% -0.2
23:59
Rus Rublesi
0,52
0,53
% 2.15
18:40
Çin Yuanı
5,88
5,89
% -0.17
23:59
İsveç Kronu
4,46
4,47
% -0.27
23:59

Altında 12 yılın en sert düşüşü yaşandı! Veriler açıklandı: Dövizde 17 ay sonra bir ilk G1

Haftanın sonuna doğru ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlayacağı beklentisi, yatırımcıların güvenli liman talebini azalttı. Spot altın, ABD enflasyon verilerinin ardından kayıplarını sınırlasa da haftayı 10 haftanın ardından ilk kez düşüşle kapattı. Bu süreçte altın, haftalık bazda yüzde 6’ya yakın düşüş kaydetti. Uzmanlar, fiyatların 4.000 doların altına inmesi halinde satışların derinleşebileceği uyarısında bulundu.

Altında 12 yılın en sert düşüşü yaşandı! Veriler açıklandı: Dövizde 17 ay sonra bir ilk G2

Altın fiyatlarının bu kadar hızlı yükseliş kaydetmesinin ardından altın için yeni senaryolar yazılmaya başladı. Dünyanın en büyük bankaları altın için tahminleri açıkladı. Buna göre, hangi bankanın yıl sonu beklentisinin ne olduğu belli oldu. İşte altın için bankaların yeni tahminleri...

JP MORGAN

Altında 12 yılın en sert düşüşü yaşandı! Veriler açıklandı: Dövizde 17 ay sonra bir ilk G3

Altın için 2026 yılının dördüncü çeyreğinde ortalama 5.055 dolar/ons seviyesini öngörüyor. Banka, bu tahmini yatırımcı talebi ve merkez bankası alımlarının artacağı varsayımına dayandırıyor.

MORGAN STANLEY

Altında 12 yılın en sert düşüşü yaşandı! Veriler açıklandı: Dövizde 17 ay sonra bir ilk G4

Morgan Stanley Araştırma birimi, yükselişin süreceğini öngörüyor ve 2026 için ons başına altın fiyat tahminini 4.400 dolara yükseltti. Bu yeni tahmin, bankanın önceki 3.313 dolar beklentisine göre belirgin bir yukarı revizyon anlamına geliyor. Bu projeksiyon, ekim başına kıyasla gelecek yılın sonuna kadar ilave yaklaşık yüzde 10 artış potansiyeline işaret ediyor.

GOLDMAN SACHS

Altında 12 yılın en sert düşüşü yaşandı! Veriler açıklandı: Dövizde 17 ay sonra bir ilk G5

Goldman Sachs’a göre, merkez bankalarının altın alımları sonbaharda yeniden hızlanmaya başladı. Goldman Sachs, altın için 2026 yılı sonu hedefini ons başına 4.900 dolar olarak koruyor.

Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın döviz Altın ons altın para
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
