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Benzin ve motorin ne kadar oldu? Gece yarısı tabela değişti (6 Haziran akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürerken, gece yarısı benzin istasyonlarında tabelalar yine değişti. Brent petrolün 93 dolara kadar düşmesiyle benzin fiyatlarına indirim geldi. İşte 6 Haziran Cumartesi akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorin ne kadar oldu? Gece yarısı tabela değişti (6 Haziran akaryakıt fiyatları)
Devrim Karadağ

Benzine indirim geldi. ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde ateşkesin sağlanabileceği ihtimaliyle Brent petrol 93 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Cumartesi gününden itibaren tabelalar değişti.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Eşel mobil sistemi nedeniyle 53 kuruşluk indirim gerçekleşti ve cumartesi gününden itibaren tabelaya yansıdı.

Benzin ve motorin ne kadar oldu? Gece yarısı tabela değişti (6 Haziran akaryakıt fiyatları) 1

6 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

İşte benzin, motorin ve LPG'nin yer aldığı 6 Haziran 2026 tarihli güncel akaryakıt fiyatlarında son durum:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.97 TL/LT
Motorin: 66.33 TL/LT
LPG: 31.99 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.82 TL/LT
Motorin: 66.20 TL/LT
LPG: 31.39 TL/LT

ANKARA

Benzin: 63.92 TL/LT
Motorin: 67.45 TL/LT
LPG: 31.97 TL/LT

Benzin ve motorin ne kadar oldu? Gece yarısı tabela değişti (6 Haziran akaryakıt fiyatları) 2

İZMİR

Benzin: 64.20 TL/LT
Motorin: 67.72 TL/LT
LPG: 31.79 TL/LT

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.31
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.95
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.1
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.91
Gazyağı
70.38
Anahtar Kelimeler:
benzin Akaryakıt indirim
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