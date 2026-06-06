Benzin ve motorin ne kadar oldu? Gece yarısı tabela değişti (6 Haziran akaryakıt fiyatları)

Benzine indirim geldi. ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde ateşkesin sağlanabileceği ihtimaliyle Brent petrol 93 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Cumartesi gününden itibaren tabelalar değişti.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Eşel mobil sistemi nedeniyle 53 kuruşluk indirim gerçekleşti ve cumartesi gününden itibaren tabelaya yansıdı.

6 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

İşte benzin, motorin ve LPG'nin yer aldığı 6 Haziran 2026 tarihli güncel akaryakıt fiyatlarında son durum:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.97 TL/LT

Motorin: 66.33 TL/LT

LPG: 31.99 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.82 TL/LT

Motorin: 66.20 TL/LT

LPG: 31.39 TL/LT

ANKARA

Benzin: 63.92 TL/LT

Motorin: 67.45 TL/LT

LPG: 31.97 TL/LT

İZMİR

Benzin: 64.20 TL/LT

Motorin: 67.72 TL/LT

LPG: 31.79 TL/LT