'Korkarak söylüyorum! Yürek istiyor' Altın ve gümüş için çarpıcı çıkış 'Tarihinin en yüksek risk seviyelerinde'

Altın fiyatları son dakika gelişmesi... Altın fiyatları her yeni günde rekorlarına devam ediyor. Gram altın 5619 TL ile, ons altın 4179 dolar ile en yüksek seviyesini gördü. Bir yandan gümüşteki hareketlilik de konuşuluyor. Uzman isimden altın ve gümüş ile ilgili çok çarpıcı değerlendirmeler geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? 14 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Ekim 2025 Salı güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

GRAM ALTIN VE ONS ALTINDA YENİ REKOR

Gram altın 5619 TL ile yeni günde rekor kırdı. Gram altın saat 13.16 itibarıyla 5553 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise yeni günde 4179 dolar ile zirve seviyeyi gördü. Ons altın saat 13.32 itibarıyla 4140 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

GÜMÜŞ FİYATI SON DURUM

Bir yandan gümüş fiyatları da rekor kırıyor. Gümüş fiyatı ons başına 53 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

"TARİHİNİN EN YÜKSEK RİSK SEVİYELERİNDE"

Ekol TV yayınında değerlendirmelerini aktaran ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:

"Altında maalesef korkarak söylüyorum. Açıkçası bu kadar riskli, bu kadar aşırı primli bir piyasada yön hala yukarı demek biraz yürek istiyor açıkçası. Çünkü ciddi uyarılar da var. Ben de sürekli uyarmak ihtiyacı hissediyorum. Altın ve gümüşte şu an yükseliş hareketleri devam ediyor. Trend olarak, teknik olarak yukarı sinyalleri devam ediyor. Ama tarihinin en yüksek risk seviyelerinde diyebilirim. Örneğin bir teknik göstergemiz var RSI diye. 70'in üzerine çıktı mı çok tehlikeli, dikkatli olun demektir bu. Şu an 90'larda. Dolayısıyla olağanüstü bir dönem geçirdiğimiz için de gümüşle ilgili yabancı kuruluşlar da dahil, ben de dahil çok ciddi uyarılar yapmak ihtiyacı duyuyoruz.

Mesela Goldman Sachs volatilite uyarısı yani dalgalanma uyarısı yaptı gümüşle ilgili. Altın kadar likit değil yani 9 kat daha küçük bir piyasa ve artı sığ bir piyasa, çok sert fiyat hareketleri olabilir. Gümüşte arz ve taleple ilgili çıkabilecek en ufak bir haber, işte arz kısıtlılığı veya talep azlığı nedeniyle çok büyük oynaklıklara yol açabilir diye uyarılarda bulunuyor.

"BU ÇOK TEHLİKELİ"

Dolayısıyla burada ciddi şekilde yani stoklarda azalma var, üretimde daralma var şeklinde bir haber çok agresif yukarı hareket etmesine yol açabilir. Ama aynı zamanda talep daralması var, işte ekonomi büyümelerinde aşağı yönlü riskler artıyor yorumları bile aşağı yönlü adeta çakılmasına yol açabilir. Bu çok tehlikeli.

"İYİCE HESAPLAMAK GEREKİYOR"

O yüzden de şu an işlem yapacak olan kişi çok büyük oynaklıkları da göze alabilmeli. Dolayısıyla büyük risk almaktan, kaldıraçlı işlemlerden kaçınmak lazım ve büyük dalgalanmalarda terse düşersem bu zararı karşılayabilir miyi de iyice hesaplamak gerekiyor"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...