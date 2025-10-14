FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

'Korkarak söylüyorum! Yürek istiyor' Altın ve gümüş için çarpıcı çıkış 'Tarihinin en yüksek risk seviyelerinde'

Altın fiyatları son dakika... Altın rekor serisini sürdürüyor. Yeni günde tekrardan zirve seviyeleri gören gram altın ve ons altında yönün bundan sonra ne olacağı da merak uyandırıyor. Bir yandan gümüşteki yükselişler de dikkat çekiyor. Ekonomist Hikmet Baydar'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi. Altın düşecek mi yükselecek mi? Gram altın, ons altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 14 Ekim 2025 Salı güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

'Korkarak söylüyorum! Yürek istiyor' Altın ve gümüş için çarpıcı çıkış 'Tarihinin en yüksek risk seviyelerinde'
Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika gelişmesi... Altın fiyatları her yeni günde rekorlarına devam ediyor. Gram altın 5619 TL ile, ons altın 4179 dolar ile en yüksek seviyesini gördü. Bir yandan gümüşteki hareketlilik de konuşuluyor. Uzman isimden altın ve gümüş ile ilgili çok çarpıcı değerlendirmeler geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? 14 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Ekim 2025 Salı güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Korkarak söylüyorum! Yürek istiyor Altın ve gümüş için çarpıcı çıkış Tarihinin en yüksek risk seviyelerinde 1

GRAM ALTIN VE ONS ALTINDA YENİ REKOR

Gram altın 5619 TL ile yeni günde rekor kırdı. Gram altın saat 13.16 itibarıyla 5553 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise yeni günde 4179 dolar ile zirve seviyeyi gördü. Ons altın saat 13.32 itibarıyla 4140 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Korkarak söylüyorum! Yürek istiyor Altın ve gümüş için çarpıcı çıkış Tarihinin en yüksek risk seviyelerinde 2

GÜMÜŞ FİYATI SON DURUM

Bir yandan gümüş fiyatları da rekor kırıyor. Gümüş fiyatı ons başına 53 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Korkarak söylüyorum! Yürek istiyor Altın ve gümüş için çarpıcı çıkış Tarihinin en yüksek risk seviyelerinde 3

"TARİHİNİN EN YÜKSEK RİSK SEVİYELERİNDE"

Ekol TV yayınında değerlendirmelerini aktaran ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:

"Altında maalesef korkarak söylüyorum. Açıkçası bu kadar riskli, bu kadar aşırı primli bir piyasada yön hala yukarı demek biraz yürek istiyor açıkçası. Çünkü ciddi uyarılar da var. Ben de sürekli uyarmak ihtiyacı hissediyorum. Altın ve gümüşte şu an yükseliş hareketleri devam ediyor. Trend olarak, teknik olarak yukarı sinyalleri devam ediyor. Ama tarihinin en yüksek risk seviyelerinde diyebilirim. Örneğin bir teknik göstergemiz var RSI diye. 70'in üzerine çıktı mı çok tehlikeli, dikkatli olun demektir bu. Şu an 90'larda. Dolayısıyla olağanüstü bir dönem geçirdiğimiz için de gümüşle ilgili yabancı kuruluşlar da dahil, ben de dahil çok ciddi uyarılar yapmak ihtiyacı duyuyoruz.

Korkarak söylüyorum! Yürek istiyor Altın ve gümüş için çarpıcı çıkış Tarihinin en yüksek risk seviyelerinde 4

Mesela Goldman Sachs volatilite uyarısı yani dalgalanma uyarısı yaptı gümüşle ilgili. Altın kadar likit değil yani 9 kat daha küçük bir piyasa ve artı sığ bir piyasa, çok sert fiyat hareketleri olabilir. Gümüşte arz ve taleple ilgili çıkabilecek en ufak bir haber, işte arz kısıtlılığı veya talep azlığı nedeniyle çok büyük oynaklıklara yol açabilir diye uyarılarda bulunuyor.

Korkarak söylüyorum! Yürek istiyor Altın ve gümüş için çarpıcı çıkış Tarihinin en yüksek risk seviyelerinde 5

"BU ÇOK TEHLİKELİ"

Dolayısıyla burada ciddi şekilde yani stoklarda azalma var, üretimde daralma var şeklinde bir haber çok agresif yukarı hareket etmesine yol açabilir. Ama aynı zamanda talep daralması var, işte ekonomi büyümelerinde aşağı yönlü riskler artıyor yorumları bile aşağı yönlü adeta çakılmasına yol açabilir. Bu çok tehlikeli.

Korkarak söylüyorum! Yürek istiyor Altın ve gümüş için çarpıcı çıkış Tarihinin en yüksek risk seviyelerinde 6

"İYİCE HESAPLAMAK GEREKİYOR"

O yüzden de şu an işlem yapacak olan kişi çok büyük oynaklıkları da göze alabilmeli. Dolayısıyla büyük risk almaktan, kaldıraçlı işlemlerden kaçınmak lazım ve büyük dalgalanmalarda terse düşersem bu zararı karşılayabilir miyi de iyice hesaplamak gerekiyor"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Korkarak söylüyorum! Yürek istiyor Altın ve gümüş için çarpıcı çıkış Tarihinin en yüksek risk seviyelerinde 7

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.563,28
5.564,02
% 0.71
13:46
Ons Altın / TL
172.804,72
172.874,39
% 0.59
14:01
Ons Altın / USD
4.131,87
4.132,37
% 0.54
14:01
Çeyrek Altın
8.901,24
9.097,16
% 0.71
13:46
Yarım Altın
17.746,85
18.194,33
% 0.71
13:46
Ziynet Altın
35.604,96
36.277,38
% 0.71
13:46
Cumhuriyet Altını
37.817,00
38.389,00
% 0.74
13:08

14 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

'Korkarak söylüyorum! Yürek istiyor' Altın ve gümüş için çarpıcı çıkış 'Tarihinin en yüksek risk seviyelerinde' G1

14 Ekim 2025 Salı güncel altın fiyatları şu şekilde:

ONS ALTIN

'Korkarak söylüyorum! Yürek istiyor' Altın ve gümüş için çarpıcı çıkış 'Tarihinin en yüksek risk seviyelerinde' G2

Ons altın fiyatı saat 13.38 itibarıyla 4140 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

'Korkarak söylüyorum! Yürek istiyor' Altın ve gümüş için çarpıcı çıkış 'Tarihinin en yüksek risk seviyelerinde' G3

Gram altın fiyatları saat 13.23 itibarıyla 5562 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

'Korkarak söylüyorum! Yürek istiyor' Altın ve gümüş için çarpıcı çıkış 'Tarihinin en yüksek risk seviyelerinde' G4

Çeyrek altın fiyatı saat 13.23 itibarıyla 9092 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

'Korkarak söylüyorum! Yürek istiyor' Altın ve gümüş için çarpıcı çıkış 'Tarihinin en yüksek risk seviyelerinde' G5

Yarım altın fiyatı saat 13.23 itibarıyla 18.192 TL seviyesinde.

Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.