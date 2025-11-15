FİNANS

'Manipülasyonun göbeğinde...' Panik yapıp altın almışlardı! Önümüzdeki hafta bu rakamı görecek

ABD Savaş Bakanı uyuşturucuyla mücadele kapsamında Güney Mızrağı operasyonunu başlattıklarını duyurdu. Amerika'nın bölgeye yönelik saldırgan adımları küresel piyasaları nasıl etkileyeceği yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarının ABD'nin hamleleri karşısında nasıl fiyatlanacağı yatırımcının radarında olmaya devam ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram, piyasalar için kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler takip ediliyor. 6 bin TL sınırına kadar gelen gram altın geri çekilmelerinin ardından tekrar hızlı yükselişe geçti. ABD'de hükümetin kurulması ve ABD'nin bölgede oluşturduğu agresif tavırların altın piyasasını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.550,65
5.551,47
% -1.86
23:59
Ons Altın / TL
172.339,84
172.974,14
% -1.85
23:59
Ons Altın / USD
4.086,73
4.087,33
% -1.84
23:59
Çeyrek Altın
8.881,04
9.076,65
% -1.86
23:59
Yarım Altın
17.706,57
18.153,29
% -1.86
23:59
Ziynet Altın
35.524,16
36.195,55
% -1.86
23:59
Cumhuriyet Altını
38.317,00
38.896,00
% 0.65
12:26

Altın piyasasında yaşanan hareketlenmenin ne anlama geldiğini canlı yayında açıkayan Ekonomist Muhammet Bayram, CNN Türk'te konuştu. Bayram, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"işte bu manipülasyonun da göbeğini şu an ortasına Trump'ı koyabiliriz. Çünkü bugüne kadar Rusya anlaşıyorum dedi, anlatmadı. Çinle savaşıyorum dedi, savaşmadı. Ve şu anda en son olarak dünyada bir savaş merkezi olarak başka bir yere planlıyor savaşmayı. İşte Venezuela devlet başkanı bunu yapmıştı. Hızlı bir şekilde çıktığında daha da fazla çıkacak diye hemen alım yapılmamalı ama düştüğünde her düşüş mutlaka bir alım fırsatı."

Yatırımcının ne yapması gerektiğini açıklayan Bayram, şu açıklamada bulundu:

"Kısa vadeli yatırım yapacakları için söylüyorum; Her düşüşte bir alım fırsatı olarak görsünler. Her yükselişi bir satım fırsatı. Ben olsam ki yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte hep bunu söylüyorduk; yani bu altın düşecek. Bu bir düzeltme mutlaka görecek. Burada panik yapılmasın diye. O düştüğünde alırdım geçmişte"

ALTIN NE KADAR OLACAK?

Şu an için yıl sonunu tahminini 5 bin 500 TL ile 5 bin 750 TL bandında tutan Bayram, 2026'da gram altının 10 bin TL olacağına dair iddialarına ilişkin, "Sosyal medyanın eline düşerseniz işiniz kötü. Bütün mallarınızı kaybedebilirsiniz. Biz altın çok yükseldiğinde, rekor kırdığında bunun doğru bir fiyatlama olmadığını, teknik analize uygun olmadığını hep bahsetmiştik. Bakın çok ciddi burada kayıplar var bazı evlerin ocaklarına ateş düştü bundan dolayı. Borçlandı, kredi çekti, faizler de yüksek"

Altın için kademeli olarak alım zamanı olduğunu ifade eden Bayram, "Altın yükseldiği yeri tekrar görür diyoruz, altın düştüğü yeri de tekrar görebilir ki gördü. O yüzden burada trend şu anda tekrar yükseldi. 21 Ekim'den sonra bir aylık kesimde ilk defa bu kadar yükseldi" dedi.

