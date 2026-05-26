ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu
ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

27 Mayıs şok katalog detayları belli oldu. Şok aktüel ürünler arasında bu hafta her ihtiyaca yönelik avantajlı seçenekler öne çıkıyor. Kaliteli el aletlerinden teknolojik cihazlara pek çok cazip fırsat şok market raflarında yerini alıyor. Siz de şokta bu hafta öne çıkan kaçırılmayacak indirimleri yakalamak için güncel şok aktüel listesini inceleyebilir, bizi takip ederek şok ta bu hafta sunulan tüm yenilikleri kolayca keşfedebilirsiniz.

Şok'ta bu hafta evini, bahçesini ve teknolojik altyapısını yenilemek isteyenler için zengin bir ürün yelpazesi bulunuyor. Mutfak ve ev işlerini kolaylaştıracak Alpina ankastre set, Braun blender, Altus süpürge gibi elektrikli ev aletlerinin yanı sıra büyük beyaz eşyalar ve Samsung klima da çeşitli ihtiyaçlara cevap veriyor. Teknolojiseverler için Onvo qled televizyondan Torima projeksiyon cihazına, kulaklıklardan eğlenceli mini oyun konsollarına kadar birçok dijital alternatif de mevcut.

Plastik kollu sandalye 299 TL

  • Plastik kollu sandalye 299 TL
  • Elit rattan desen koltuk 599 TL
  • Büyük tabure 129 TL
  • Yapay çiçek 75 TL
  • Masa çeşitleri 849 TL
  • Fil figürlü çiçek sulama kabı 75 TL
  • Fısfıs çiçek sulama spreyi 39,95 TL
  • Prizma saksı no 1 0,65 l 9,95 TL
  • Kaktüs saksı no 1 0,15 l 11,95 TL
  • Kaktüs balkan saksı no 1 0,55 l 19,95 TL
  • Sahra saksı no 1 0,70 l 9,95 TL
  • Sahra saksı no 2 1,1 l 14,95 TL
  • Kemer saksı no 1 0,70 l 11,95 TL
  • Kemer saksı no 2 1,5 l 17,95 TL
  • 3 kapaklı metal ayakkabılık 1,790 TL

Dinar su çift kişilik pamuklu pike seti 499 TL

  • Dinar su çift kişilik pamuklu pike seti 499 TL
  • Dinar su tek kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 399 TL
  • Dinar su çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 449 TL
  • Dokuma koltuk örtüsü 169 TL
  • Punch işlemeli kırlent kılıfı 149 TL
  • Gezer kadın/erkek terlik çeşitleri 179 TL
  • Gezer kadın/erkek terlik çeşitleri 129 TL
  • Esem comfort ışıklı kız/erkek çocuk terlik çeşitleri 349 TL
  • Baby boardbook çeşitleri 149 TL

Alpina beyaz ankastre set 7,999 TL

  • Alpina beyaz ankastre set 7,999 TL
  • Fakir kişisel filtre kahve makinesi 1,250 TL
  • Emsan cam kettle 999 TL
  • Braun multiquick 5 vario el blender 1,799 TL
  • Aprilla kule tipi vantilatör 1,250 TL
  • Kiwi elektrikli mangal tutuşturucu 275 TL
  • Kiwi otomatik karıştırıcı 249 TL
  • Kiwi şarjlı gıda doğrayıcı 399 TL
  • Asonic mini su pompası 199 TL
  • Altus toz torbasız süpürge 3,999 TL
  • Torima elektrikli dikey süpürge 1,099 TL
  • Ledolet şemsiye tasarımlı ampul 349 TL
  • Nilson tekli akım korumalı fiş priz 399 TL

Onvo 65" frameless ultra hd qled google tv 26,999 TL

  • Onvo 65" frameless ultra hd qled google tv 26,999 TL
  • Torima taşınabilir projeksiyon cihazı 2,499 TL
  • Piranha futbol topu figürlü speaker 499 TL
  • Piranha futbol & basketbol topu figürlü tws kulaklık 499 TL
  • Trax mobile magnetic selfie wireless powerbank 799 TL
  • Piranha peluşlu bluetooth hoparlör 599 TL
  • Forever donut gece lambası 399 TL
  • Evrensel seyahat adaptörü 699 TL
  • Rgb wireless klavye mouse seti 429 TL
  • Torima kablosuz yazıcı c9 699 TL
  • Çocuk dijital fotoğraf makinesi 329 TL
  • Torima şarjlı figürlü el tipi fan 199 TL
  • Şarjlı sporcu kulaklığı 399 TL
  • Kulaküstü kulaklık p47 299 TL
  • Mini oyun konsolu 399 TL

  • Samsung wind-free premium 12000 btu klima 37,999 TL
  • Siemens 4 programlı inox bulaşık makinesi 22,499 TL
  • Altus çift kapılı no frost buzdolabı 23,499 TL
  • Samsung 9 kg çamaşır makinesi 26,499 TL

Black+Decker tek akülü 2 ah darbeli matkap 3,499 TL

  • Black+Decker tek akülü 2 ah darbeli matkap 3,499 TL
  • Black+Decker 750 w avuç taşlama 2,199 TL
  • Black+Decker ahşap ve metal kullanım mouse zımpara 1,499 TL
  • Black+Decker 10.8 v 1.5 ah tek akülü darbesiz matkap 1,899 TL
  • Black+Decker vidalama makinesi 2,799 TL
  • Black+Decker 12 v şarjlı zımpara makinesi ve 10 adet zımpara kağıdı 2,399 TL

Bu içerik 26 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

