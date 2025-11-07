FİNANS

Ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir listede var... En çok altın alan iller belli oldu!

Son iki ayda rekor üstüne rekor kırarak tarihi zirveye çıkan altın, yatırımcıların ilgi odağı oldu. Özellikle gram altının 6 bin lira sınırına dayanması ile kuyumcu kapılarında uzun kuyruklar oluştu. BDDK verilerine göre yılın ilk 9 ayında en çok altın alan iller ortaya çıktı. Bir ilde altın hesaplarındaki artış oranı ise İstanbul, İzmir ve Ankara gibi 3 büyük şehri solladı. İşte zirvedeki şehir...

Ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir listede var... En çok altın alan iller belli oldu!
Cansu Akalp

Yatırımcıların güvenilir liman olan altına yönelmesi sarı metalde rekorları beraberinde getirdi. Küresel piyasalarda ons altın 4381.38 dolara, gram altın ise 5905 TL'ye çıkara tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın yatırımcısına son bir yılda yüzde 50, gram altın ise yüzde 80'ten fazla kazandırdı. Son 9 ayda ise yükseliş yüzde 77'yi buldu.

Sabah'ta yer alan habere göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan 9 aylık veriler Türkiye genelinde il il vatandaşların sarı metale olan ilgisini ortaya koydu. Son 9 ayda altın mevduatı hacminde İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekti. Oransal artışta ise üç büyük şehri geride bırakan iller dikkat çekti.

EN ÇOK ALTIN ALAN İL KARADENİZ'DE

Son 9 ayda yaşanan değişimde Karadeniz şehri İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyük şehri geride bıraktı. Ocak ayında 6.5 milyar TL'lik altın mevduatı hesabına sahip olan Rize, 9 ayda bu rakamı 17.2 milyar TL'ye çıkarttı. En çok altın alan Rize'yi, İstanbul, Ankara ve Aksaray izledi. İşte en çok altın alan iller...

30- ZONGULDAK

Ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir listede var... En çok altın alan iller belli oldu! G1

2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 8.25 milyar TL 2025 Eylül sonu toplam altın mevduatı: 15.37 milyar TL Yıllık toplam mevduat artışı (Yüzdesel): Yüzde 86

29- BARTIN

Ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir listede var... En çok altın alan iller belli oldu! G2

2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 2.49 milyar TL 2025 Eylül sonu toplam altın mevduatı: 4.65 milyar TL Yıllık toplam mevduat artışı (Yüzdesel): Yüzde 86

28- OSMANİYE

Ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir listede var... En çok altın alan iller belli oldu! G3

2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 4.85 milyar TL 2025 Eylül sonu toplam altın mevduatı: 9.050 milyar TL Yıllık toplam mevduat artışı (Yüzdesel): Yüzde 86,1

27- GÜMÜŞHANE

Ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir listede var... En çok altın alan iller belli oldu! G4

2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 1.40 milyar TL 2025 Eylül sonu toplam altın mevduatı: 2.87 milyar TL Yıllık toplam mevduat artışı (Yüzdesel): Yüzde 86,5

26- KARABÜK 2

Ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir listede var... En çok altın alan iller belli oldu! G5

025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 4.96 milyar TL 2025 Eylül sonu toplam altın mevduatı: 9.25 milyar TL Yıllık toplam mevduat artışı (Yüzdesel): Yüzde 86,6

25- BOLU

2025 Ocak ayı toplam altın mevduatı: 5.26 milyar TL 2025 Eylül sonu toplam altın mevduatı: 9.84 milyar TL Yıllık toplam mevduat artışı (Yüzdesel): Yüzde 87


gram altın Ankara İstanbul İzmir altın alımı
Türkiye'nin en fakir ili Sinop alacak değil ya.. Birilerinin garezi var Sinop'a o yüzden hiçbir yatırım yapılmıyor.
