Ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir listede var... En çok altın alan iller belli oldu!

Yatırımcıların güvenilir liman olan altına yönelmesi sarı metalde rekorları beraberinde getirdi. Küresel piyasalarda ons altın 4381.38 dolara, gram altın ise 5905 TL'ye çıkara tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın yatırımcısına son bir yılda yüzde 50, gram altın ise yüzde 80'ten fazla kazandırdı. Son 9 ayda ise yükseliş yüzde 77'yi buldu.

Sabah'ta yer alan habere göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan 9 aylık veriler Türkiye genelinde il il vatandaşların sarı metale olan ilgisini ortaya koydu. Son 9 ayda altın mevduatı hacminde İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekti. Oransal artışta ise üç büyük şehri geride bırakan iller dikkat çekti.

EN ÇOK ALTIN ALAN İL KARADENİZ'DE

Son 9 ayda yaşanan değişimde Karadeniz şehri İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyük şehri geride bıraktı. Ocak ayında 6.5 milyar TL'lik altın mevduatı hesabına sahip olan Rize, 9 ayda bu rakamı 17.2 milyar TL'ye çıkarttı. En çok altın alan Rize'yi, İstanbul, Ankara ve Aksaray izledi. İşte en çok altın alan iller...