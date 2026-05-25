Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı (Akbank, Ziraat promosyon)

Emekli promosyonları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Milyonlarca emekli bir yandan emekli maaş zammını takip ederken diğer yandan da banka emekli promosyonlarını araştırıyor. Bankalar güncellenen promosyon rakamlarını duyurmaya devam ediyor. İşte emeklilerin merak ettiği emekli promosyon rakamları...

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Bankalar arasında emekli promosyonları için rekabet hız kazandı. Bazı bankalarda rakam 82 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Söz konusu paketler, nakit ödeme, faizsiz kredi ve ek fatura ödülü gibi kalemleri içeriyor. Bankaların sunduğu promosyon kampanyaları, emeklinin maaşına ve istenilen koşulların sağlanmasına göre farklılaşabiliyor. İşte banka banka son rakamlar:

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Diğer yandan banka ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara yönelik kampanyasını da duyurdu. Buna göre; 40 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi, özel vadeli mevduat faiz oranları, otomatik fatura ödemelerine toplamda 6.000 TL iade, ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti, aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira, dijital kanallardan ücretsiz para transferi hizmeti, yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem imkanı sunulurken ayrıca mevcut emekli müşterilere yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans sunulduğu açıklandı.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerinin 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabildiği belirtiliyor.

İŞ BANKASI

Emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alanlara özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon imkanı ve 10.000 TL'ye varan ek promosyon imkanı bulunuyor.

GARANTİ

25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuluyor.

AKBANK

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 82.500 TL’ye varan fayda paketi sunuluyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında bankaya taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyenlere 20.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı bulunuyor.

DENİZBANK

Emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

TEB

Emeklilere 21.000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

TÜRKİYE FİNANS

Emeklilere 32.000 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkanı sunuluyor.

KUVEYT TÜRK

27.500 TL'ye varan toplam promosyon imkanı sunuluyor.

QNB

Emeklilere 20 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını bankaya taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu imkanı, ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu imkanı sunuluyor.

YAPI KREDİ

Emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.