17 Temmuz 2021 Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Düğünü olanlar, takı olarak satın almak isteyenler ve yatırımcılar özellikle gram altının fiyatını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı 500 TL'nin üzerinde kapatan gram altın, bu hafta piyasaların kapanacağı cuma gününde satış baskısına maruz kalarak yaklaşık yüzde 1,60 değer kaybetti ve haftayı 500 TL'nin altında kapattı.
Gram altın ne kadar?
17 Temmuz 2021 Cumartesi gününde gram altın 494 TL'den alınıyor ve 498 TL'den satılıyor.
Çeyrek altının ise alış fiyatı 793 satış fiyatı ise 811 TL.
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
Spot altının alış fiyatı 496,10 TL, satış fiyatı ise 496,38 TL'dir.
ONS ALTIN FİYATI
Hafta boyu yükselen ancak piyasaların kapanacağı cuma gününde değer kaybeden ons altının alış fiyatı 1.811,52, satış fiyatı ise 1.812,59 TL'dir.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.311,00 satış fiyatı ise 3.362,00 TL'dir. Cumhuriyet altının da yüzde 0,27 fark görülmüştür.
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