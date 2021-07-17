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  4. 17 Temmuz 2021 Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

17 Temmuz 2021 Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

17.07.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son birkaç haftadır 490-506 seviyelerinde dalgalı hareket eden gram altın bu haftayı 500 TL seviyesinin altında kapattı. Gram altın hafta sonu cuma günü sert bir şekilde değer kaybederek yaklaşık yüzde 1,64 düştü. Ons altın ise son 2 hafta boyunca dolar karşısında değer kazandı ancak geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

Düğünü olanlar, takı olarak satın almak isteyenler ve yatırımcılar özellikle gram altının fiyatını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı 500 TL'nin üzerinde kapatan gram altın, bu hafta piyasaların kapanacağı cuma gününde satış baskısına maruz kalarak yaklaşık yüzde 1,60 değer kaybetti ve haftayı 500 TL'nin altında kapattı.

Gram altın ne kadar?

17 Temmuz 2021 Cumartesi gününde gram altın 494 TL'den alınıyor ve 498 TL'den satılıyor.
Çeyrek altının ise alış fiyatı 793 satış fiyatı ise 811 TL.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
Spot altının alış fiyatı 496,10 TL, satış fiyatı ise 496,38 TL'dir.

ONS ALTIN FİYATI

ONS ALTIN FİYATI
Hafta boyu yükselen ancak piyasaların kapanacağı cuma gününde değer kaybeden ons altının alış fiyatı 1.811,52, satış fiyatı ise 1.812,59 TL'dir.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.311,00 satış fiyatı ise 3.362,00 TL'dir. Cumhuriyet altının da yüzde 0,27 fark görülmüştür.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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