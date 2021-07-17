17 Temmuz 2021Cumartesi altın fiyatları: 14,18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları çakıldı. TL karşısında uzun süredir değer kazanan dolar son 3 haftadır düşüş trendinde. Altın ise yatay seyrin ardından, haftanın kapanacağı gün olan cuma gününde sert bir şekilde çakıldı. Dolar ve altındaki ani düşüş 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatlarını da etkiledi.