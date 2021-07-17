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  4. 17 Temmuz 2021Cumartesi altın fiyatları: 14,18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

17 Temmuz 2021Cumartesi altın fiyatları: 14,18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

17.07.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesi ve düğün, nişan kısıtlamalarının kalkması ile altına talep arttı. Altın bilezik de gerek takı olarak gerek yatırım amaçlı en çok talep edilenler arasında yer alıyor. Hem doların hem de ons altının değer kaybetmesiyle 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatlarında düşüş görüldü.

Altın fiyatları çakıldı. TL karşısında uzun süredir değer kazanan dolar son 3 haftadır düşüş trendinde. Altın ise yatay seyrin ardından, haftanın kapanacağı gün olan cuma gününde sert bir şekilde çakıldı. Dolar ve altındaki ani düşüş 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatlarını da etkiledi.

14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları

14 ayar bileziğin gram alışı 271,74 TL, satışı 326,22 TL'dir.
18 ayar bileziğin gram alışı 364,45 TL, satışı ise 364,79 TL'dir.
22 ayar bileziğin gram alışı 447,24 TL, satışı ise 478,53 TL'dir.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın yaklaşık 1 aydır yatay seyrediyor. Geçtiğimiz hafta 500'ün üstünde kapanış yapan gram altın bu hafta 495'ten kapattı.
Gram altında geçtiğiniz gün yaklaşık yüzde 1,64 düşüş görüldü. Öte yandan dolar da geçtiğimiz gün yaklaşık 0,49 değer kaybetti.
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