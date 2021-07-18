18 Temmuz 2021 Pazar altın fiyatları: 14,18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

14,18,22 ayar altın bilezik fiyatlarında düşüş görüldü. Uzun süredir yükselen altın ve doların geçtiğimiz cuma düşüş kaydetmesinin ardından 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları da geriledi. Ons altın 1.812, dolar ise 8.52 seviyelerinde işlem görüyor. İşte ayrıntılar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz haftayı 500 TL'nin üzerinde kapatan gram altın bu hafta 495 TL seviyesinden kapandı. Dolar ise bu hafta TL karşısında yaklaşık yüzde 1,64 değer kaybetti ve 8,52'ye geriledi.