18 Temmuz 2021 Pazar altın fiyatları: 14,18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

14,18,22 ayar altın bilezik fiyatlarında düşüş görüldü. Uzun süredir yükselen altın ve doların geçtiğimiz cuma düşüş kaydetmesinin ardından 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları da geriledi. Ons altın 1.812, dolar ise 8.52 seviyelerinde işlem görüyor. İşte ayrıntılar...
Altın bilezik fiyatları
14 ayar bilezik gram fiyatının alışı 272,61 TL, satışı ise 327,23 TL'dir. 18 ayar bilezik gram fiyatının alışı 369.23, satışı 372.96 TL. 22 ayar bilezik 448,64 TL'den alınıyor, 480,00 TL'den satışa sunuluyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Geçtiğimiz haftayı 500 TL'nin üzerinde kapatan gram altın bu hafta 495 TL seviyesinden kapandı. Dolar ise bu hafta TL karşısında yaklaşık yüzde 1,64 değer kaybetti ve 8,52'ye geriledi.
ONS ALTIN NE KADAR?
Yükseliş trendine 30 Haziran'da başlayan ons altın cuma gününde yüzde 0,94 düşüş kaydetti ve haftayı 1.812 dolar seviyesinde kapattı.
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