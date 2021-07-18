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  4. 18 Temmuz 2021 Pazar altın fiyatları: 14,18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

18 Temmuz 2021 Pazar altın fiyatları: 14,18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

18.07.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların kapanacağı 16 Temmuz 2021 Cuma gününde altın fiyatlarında düşüş görüldü. Doların TL karşısında değer kaybetmesiyle altın fiyatları çakıldı. 14, 18, 22 ayar bilezik fiyatları düştü. Düğün için, takı için veya yatırım için 14, 18, 22 ayar bilezik almak isteyenler fiyatları araştırıyor. İşte ayrıntılar...

14,18,22 ayar altın bilezik fiyatlarında düşüş görüldü. Uzun süredir yükselen altın ve doların geçtiğimiz cuma düşüş kaydetmesinin ardından 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları da geriledi. Ons altın 1.812, dolar ise 8.52 seviyelerinde işlem görüyor. İşte ayrıntılar...

Altın bilezik fiyatları

14 ayar bilezik gram fiyatının alışı 272,61 TL, satışı ise 327,23 TL'dir. 18 ayar bilezik gram fiyatının alışı 369.23, satışı 372.96 TL. 22 ayar bilezik 448,64 TL'den alınıyor, 480,00 TL'den satışa sunuluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Geçtiğimiz haftayı 500 TL'nin üzerinde kapatan gram altın bu hafta 495 TL seviyesinden kapandı. Dolar ise bu hafta TL karşısında yaklaşık yüzde 1,64 değer kaybetti ve 8,52'ye geriledi.

ONS ALTIN NE KADAR?

ONS ALTIN NE KADAR?
Yükseliş trendine 30 Haziran'da başlayan ons altın cuma gününde yüzde 0,94 düşüş kaydetti ve haftayı 1.812 dolar seviyesinde kapattı.
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