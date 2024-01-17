2023 panoraması: 56 şirket halka arz edildi, katılım sayısı 123 milyonu aştı

2023 yılında ilk defa yatırım hesabı açarak MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 4 milyon 292 bin 472 olurken, en çok yeni yatırımcı 1 milyon 485 bin 894 ile 21-40 yaş grubu erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 1 milyon 196 bin 332 olarak gerçekleşti. Kurumsal yeni yatırımcıların sayısı ise 1 milyon 196 bin 332 olarak kayıtlara geçti.