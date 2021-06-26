Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından devamlı olarak araştırılıyor. Altın almak isteyen ve satmak isteyen en iyi fiyatı kolluyor. "26 Haziran Cumartesi 22 ayar bilezik ne kadar?" , "Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar oldu?" sorularının yanıtı internet üzerinden araştırılıyor. İşte ayrıntılar...