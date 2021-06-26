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26 Haziran Cumartesi 22 ayar bilezik ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

26.06.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemide düğün yasağının kalkmasıyla birlikte düğün sezonu açıldı. Birçok düğün salonu kiralandı. Hal böyle olunca vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Öte yandan hareketli piyasa koşullarını fırsat bilen yatırımcılar altın fiyatlarını sorguluyor. Peki 26 Haziran Cumartesi 22 ayar bilezik ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte ayrıntılar..

Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından devamlı olarak araştırılıyor. Altın almak isteyen ve satmak isteyen en iyi fiyatı kolluyor. "26 Haziran Cumartesi 22 ayar bilezik ne kadar?" , "Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar oldu?" sorularının yanıtı internet üzerinden araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik 451,67 TL'den alınıyor 483,14 TL'den satılıyor. Geçtiğimiz gün, 25 Haziran Cuma 17.12'de piyasa kapanırken 22 ayar bilezik de 451,67 TL'den haftayı kapattı.

ONS ALTIN

ONS ALTIN
Ons altın hafta boyunca fazla hareket etmedi. Haftaya bin 763 dolar seviyelerinde başlayan ons altın hafta boyu en çok bin 795'e yükseldi ve oradan satıcı bularak bin 780 seviyesine çekilerek haftayı burada kapattı.

GRAM ALTIN

GRAM ALTIN
Türk yatırımcıların favorisi gram altın 497,43 TL'den alışa, 497,52 TL'den satışa sunuluyor. Altında bu hafta fazla hareketlilik görülmedi.

ÇEYREK, YARIM, TAM, ALTIN

ÇEYREK, YARIM, TAM, ALTIN
Çeyrek Altın 811,00 TL'den alınıyor 828,00 TL'den satışa sunuluyor. Yarım Altın 1.622,00 TL'den alınıyor 1.656,00 TL'den satılıyor. Tam altın ise 3.199,78 TL'den alınıp 3.264,67 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet Altınının alış fiyatı 3.315,00 TL, satış fiyatı 3.365,00 TL olarak karşımıza çıkıyor.
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