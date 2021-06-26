Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından devamlı olarak araştırılıyor. Altın almak isteyen ve satmak isteyen en iyi fiyatı kolluyor. "26 Haziran Cumartesi 22 ayar bilezik ne kadar?" , "Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar oldu?" sorularının yanıtı internet üzerinden araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
22 ayar bilezik ne kadar?
22 ayar bilezik 451,67 TL'den alınıyor 483,14 TL'den satılıyor. Geçtiğimiz gün, 25 Haziran Cuma 17.12'de piyasa kapanırken 22 ayar bilezik de 451,67 TL'den haftayı kapattı.
ONS ALTIN
Ons altın hafta boyunca fazla hareket etmedi. Haftaya bin 763 dolar seviyelerinde başlayan ons altın hafta boyu en çok bin 795'e yükseldi ve oradan satıcı bularak bin 780 seviyesine çekilerek haftayı burada kapattı.
GRAM ALTIN
Türk yatırımcıların favorisi gram altın 497,43 TL'den alışa, 497,52 TL'den satışa sunuluyor. Altında bu hafta fazla hareketlilik görülmedi.
ÇEYREK, YARIM, TAM, ALTIN
Çeyrek Altın 811,00 TL'den alınıyor 828,00 TL'den satışa sunuluyor. Yarım Altın 1.622,00 TL'den alınıyor 1.656,00 TL'den satılıyor. Tam altın ise 3.199,78 TL'den alınıp 3.264,67 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet Altınının alış fiyatı 3.315,00 TL, satış fiyatı 3.365,00 TL olarak karşımıza çıkıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum