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27 Haziran Pazar 22 ayar bilezik ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

27.06.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısıtlamaların sona ereceğinin açıklanmasıyla düğün hazırlıklarına başlandı. Böylelikle vatandaşlar altın fiyatını sorgular oldu. Öte yandan hareketli piyasada yatırımcıların gözdeleri arasında altın yer alıyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırıyor. Peki 27 Haziran Pazar 22 ayar bilezik ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

"27 Haziran Pazar 22 ayar bilezik ne kadar?" , "Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar oldu?" sorularının yanıtı araştırılıyor. sorularının yanıtları yatırımcılar ve altını takı olarak kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

22 yar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik alış fiyatı 451,67 TL, satış fiyatı ise 483,14 TL'dir. 22 ayar bilezik haftayı 451,67 seviyesinde kapattı.

ONS ALTIN

ONS ALTIN
Ons altında bu hafta sert hareketler görülmedi. Ons altın haftaya bin 763 ile başladı ve en çok bin 795 seviyesini gördü. Ardından bin 780'e çekildi ve haftayı burada kapattı.

GRAM ALTIN

GRAM ALTIN
Gram altın yatırımcıların favorisi olmaya devam ediyor. Alışı 497,43 TL, satışı ise 497,52 TL'dir.

ÇEYREK, YARIM, TAM, ALTIN

ÇEYREK, YARIM, TAM, ALTIN
Çeyrek 811,00 TL'den alınıyor 828,00 TL'den satılıyor. Yarım altının alış fiyatı 1.622,00 TL, satış fiyatı ise 1.656,00 TL olarak karşımıza çıkıyor. Tam altın 3.199,78 TL'den alınıyor 3.264,67 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının alış ve satış fiyatı şu şekildedir 3.315,00 TL, 3.365,00 TL.
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gram altın çeyrek altın tam altın
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