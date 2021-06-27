"27 Haziran Pazar 22 ayar bilezik ne kadar?" , "Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar oldu?" sorularının yanıtı araştırılıyor. sorularının yanıtları yatırımcılar ve altını takı olarak kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
22 yar bilezik ne kadar?
22 ayar bilezik alış fiyatı 451,67 TL, satış fiyatı ise 483,14 TL'dir. 22 ayar bilezik haftayı 451,67 seviyesinde kapattı.
ONS ALTIN
Ons altında bu hafta sert hareketler görülmedi. Ons altın haftaya bin 763 ile başladı ve en çok bin 795 seviyesini gördü. Ardından bin 780'e çekildi ve haftayı burada kapattı.
GRAM ALTIN
Gram altın yatırımcıların favorisi olmaya devam ediyor. Alışı 497,43 TL, satışı ise 497,52 TL'dir.
ÇEYREK, YARIM, TAM, ALTIN
Çeyrek 811,00 TL'den alınıyor 828,00 TL'den satılıyor. Yarım altının alış fiyatı 1.622,00 TL, satış fiyatı ise 1.656,00 TL olarak karşımıza çıkıyor. Tam altın 3.199,78 TL'den alınıyor 3.264,67 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının alış ve satış fiyatı şu şekildedir 3.315,00 TL, 3.365,00 TL.
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