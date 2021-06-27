"27 Haziran Pazar 22 ayar bilezik ne kadar?" , "Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar oldu?" sorularının yanıtı araştırılıyor. sorularının yanıtları yatırımcılar ve altını takı olarak kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

ONS ALTIN

Ons altında bu hafta sert hareketler görülmedi. Ons altın haftaya bin 763 ile başladı ve en çok bin 795 seviyesini gördü. Ardından bin 780'e çekildi ve haftayı burada kapattı.