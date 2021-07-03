Uzun süredir altında görülen düşüş trendinin kırılmasıyla hızla yükseliş kaydedildi. Yatırımcılar ve düğünü olan, takı olarak altın almak isteyenler altın fiyatlarını araştırıyor. Peki 3 Temmuz Altın Bilezik Fiyatları: Bugün (3 Temmuz) Altın Bilezik Fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gramı ne kadar? İşte ayrıntılar...