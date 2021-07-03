Uzun süredir altında görülen düşüş trendinin kırılmasıyla hızla yükseliş kaydedildi. Yatırımcılar ve düğünü olan, takı olarak altın almak isteyenler altın fiyatlarını araştırıyor. Peki 3 Temmuz Altın Bilezik Fiyatları: Bugün (3 Temmuz) Altın Bilezik Fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gramı ne kadar? İşte ayrıntılar...
Altın bilezik fiyatları ne kadar?
14 ayar bileziğin gram fiyatı 273,52- 328,28, 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 450,11- 481,51'dir. Ata altının fiyatları 3.275- 3.338'dir.
ONS ALTIN
Ons altının alış ve satış fiyatı 1.777,35- 1.777,65'dir. Birçok yatırımcının gözü ons altının yapacağı hareketlerin üzerinde.
ZİYNET-YARIM-CUMHURİYET ALTINI
Ziynet altını 3.192,87- 3.253,32 TL, yarım altın 1.591,45- 1.631,65 TL, cumhuriyet altını ise 3.192,87- 3.253,32 TL'dir.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış ve satış fiyatı 798,22- 815,83 arasındadır.
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
Spot altın ise 498,89- 498,98 TL'dir.
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