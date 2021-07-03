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3 Temmuz Altın Fiyatları | Bugün (3 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

03.07.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasakların temmuz ayında kalkması ve düğün sezonunun açılmasıyla vatandaşlar takı olarak almak için altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Öte yandan hareketli piyasalar nedeniyle altın fiyatları yatırımcılar ve al sat yapanlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki bugün (3 Temmuz) altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? İşte 3 Temmuz altın fiyatları...

"Bugün (3 Temmuz) altın fiyatları ne kadar?" , "Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?" sorularının yanıtı yatırımcılar, al sat yapanlar ve düğünü olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altında düşüş trendinin kırılması ve doların yükselişi ile hızlı bir yükseliş görüldü. İşte 3 Temmuz altın fiyatları...

3 Temmuz altın fiyatları

Ons altın bin 787 dolar seviyelerindedir. Gram altında ise, hem ons altındaki yükseliş hem de dolar bazındaki yükseliş nedeniyle en son düşüşünün ardından sert bir yükseliş görülmüştü.

GRAM ALTIN

GRAM ALTIN
Zirve olarak 541 seviyesini 2. kez test eden gram altın bu bölgeden tekrar satıcı bularak 498 TL'ye kadar geri çekildi. Gram altın haftayı 498 TL ile kapattı.

ZİYNET-YARIM-CUMHURİYET ALTINI

ZİYNET-YARIM-CUMHURİYET ALTINI
Ziynet altını 3.192,87- 3.253,32 TL iken yarım altın 1.591,45- 1.631,65 TL, cumhuriyet altını ise 3.192,87- 3.253,32 TL olarak satışa sunuluyor.

ÇEYREK ALTIN

ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın 798,22- 815,83 TL, spot altın 498,89- 498,98 TL'dir.

ATA ALTIN

ATA ALTIN
Ata altının fiyatları 3.275- 3.338'dir.
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