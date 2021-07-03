3 Temmuz Altın Fiyatları | Bugün (3 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

"Bugün (3 Temmuz) altın fiyatları ne kadar?" , "Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?" sorularının yanıtı yatırımcılar, al sat yapanlar ve düğünü olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altında düşüş trendinin kırılması ve doların yükselişi ile hızlı bir yükseliş görüldü. İşte 3 Temmuz altın fiyatları...

3 Temmuz altın fiyatları

Ons altın bin 787 dolar seviyelerindedir. Gram altında ise, hem ons altındaki yükseliş hem de dolar bazındaki yükseliş nedeniyle en son düşüşünün ardından sert bir yükseliş görülmüştü.

GRAM ALTIN Zirve olarak 541 seviyesini 2. kez test eden gram altın bu bölgeden tekrar satıcı bularak 498 TL'ye kadar geri çekildi. Gram altın haftayı 498 TL ile kapattı.

ZİYNET-YARIM-CUMHURİYET ALTINI Ziynet altını 3.192,87- 3.253,32 TL iken yarım altın 1.591,45- 1.631,65 TL, cumhuriyet altını ise 3.192,87- 3.253,32 TL olarak satışa sunuluyor.

ÇEYREK ALTIN Çeyrek altın 798,22- 815,83 TL, spot altın 498,89- 498,98 TL'dir.