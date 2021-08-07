7 Ağustos 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos 2021 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatları düğünü olanlar, yatırım veya takı olarak kullanmak isteyenler vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Altın bilezik fiyatlarında değişim sürüyor. Ons altının dolar bazında değer kaybetmesi altın bilezik fiyatlarına da yansıdı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar?
14 ayar saf altın gram alış fiyatı 279,18 TL, satış fiyatı ise 279,59 TL. 14 ayar saf altın 1,03% değer kaybetti.
18 ayar saf altın gram alış fiyatı 357,54 TL, satış fiyatı ise 358,07 TL. 18 ayar saf gram aldın yaklaşık 1,03% düştü.
22 ayar saf altın gram alış fiyatı 446,68 TL, satış fiyatı ise 447,34 TL. 22 ayar saf altın 1,03% düştü.
Ons altın ne kadar?
Haftaya 1.830 seviyesinden başlayan ons altın hafta boyu yaklaşık yüzde 3,79 değer kaybetti.
Ons altın piyasaların kapanacağı cuma gününde yaklaşık yüzde 2,28 değer kaybetti ve haftayı 1.763 dolar seviyesinden kapattı.
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