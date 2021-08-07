7 Ağustos 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos 2021 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatları düğünü olanlar, yatırım veya takı olarak kullanmak isteyenler vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Altın bilezik fiyatlarında değişim sürüyor. Ons altının dolar bazında değer kaybetmesi altın bilezik fiyatlarına da yansıdı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...