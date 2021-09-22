Altın fiyatları yıl sonu ne olur 2021? İşte İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu!

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1,88 değer kaybeden ons altındaki hareketlilik sürüyor. Altın yorumu yapan analistler sıklıkla ons altının bin 800 dolar seviyesinin psikolojik destek olduğunu söylemişlerdi. Bin 800 dolar desteğini kıran ons altın bin 767 dolar seviyelerine kadar geriledi. İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yıl sonu altın yorumu...

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN YORUMU

Altının yönüne ilişkin açıklamalarda bulunan İslam Memiş ons altın için son alım fırsatı olabileceğini ifade ederek, "Büyük bir ihtimalle son bir dip seviyesi var 1770-1765 dolar seviyesi. Ama kabaca da sıkışmış bir dar bant aralığı söz konusu. 1750-1850 dolar bant aralığı diyelim buna. Burada orta ve uzun vadede mutlaka bir kırılım olacaktır" diye konuştu.

Gram altın için takip edilen bant aralığının 478-488 TL olduğunu ifade eden İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: "Bu bant aralığı geçerliliğini koruyor. Zaman zaman ons, zaman zaman da dolar kurundan etkileniyor. Genel itibariyle de bu bant aralığının kırılamadığını gözlemliyoruz."

"SON DİP SEVİYELERİ BUNLAR" Gram altına ilişkin açıklamalarını sürdüren İslam Memiş 480 TL seviyesinin altındaki rakamların son dip seviyesi olacağını öne sürerek, "480 liranın altında 475 lira devamında 470 lira seviyesi. Tahminimce yılın son dip seviyeleri buralar. Dolar kuru için bir miktar geri çekilme öngörüyorum. Bu ihtimal gerçekleşirse, gram altın dolar kurundan olumsuz etkilenerek son bir kez 480 liranın altına sarkabilir" diye konuştu.