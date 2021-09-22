FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Altın fiyatları yıl sonu ne olur 2021? İşte İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu!

Altın fiyatları yıl sonu ne olur 2021? İşte İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu!

22.09.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenli liman olarak bilinen altına, koronavirüsün patlak vermesiyle talep daha çok arttı. Geçtiğimiz yılın mart ayında bin 300 dolar seviyelerinde olan ons altın, 2021 eylül ayında bin 700 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yıl sonu altın fiyatlarına ilişkin Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1,88 değer kaybeden ons altındaki hareketlilik sürüyor. Altın yorumu yapan analistler sıklıkla ons altının bin 800 dolar seviyesinin psikolojik destek olduğunu söylemişlerdi. Bin 800 dolar desteğini kıran ons altın bin 767 dolar seviyelerine kadar geriledi. İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yıl sonu altın yorumu...

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN YORUMU

Altının yönüne ilişkin açıklamalarda bulunan İslam Memiş ons altın için son alım fırsatı olabileceğini ifade ederek, "Büyük bir ihtimalle son bir dip seviyesi var 1770-1765 dolar seviyesi. Ama kabaca da sıkışmış bir dar bant aralığı söz konusu. 1750-1850 dolar bant aralığı diyelim buna. Burada orta ve uzun vadede mutlaka bir kırılım olacaktır" diye konuştu.
Gram altın için takip edilen bant aralığının 478-488 TL olduğunu ifade eden İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: "Bu bant aralığı geçerliliğini koruyor. Zaman zaman ons, zaman zaman da dolar kurundan etkileniyor. Genel itibariyle de bu bant aralığının kırılamadığını gözlemliyoruz."

"SON DİP SEVİYELERİ BUNLAR"

"SON DİP SEVİYELERİ BUNLAR"
Gram altına ilişkin açıklamalarını sürdüren İslam Memiş 480 TL seviyesinin altındaki rakamların son dip seviyesi olacağını öne sürerek, "480 liranın altında 475 lira devamında 470 lira seviyesi. Tahminimce yılın son dip seviyeleri buralar. Dolar kuru için bir miktar geri çekilme öngörüyorum. Bu ihtimal gerçekleşirse, gram altın dolar kurundan olumsuz etkilenerek son bir kez 480 liranın altına sarkabilir" diye konuştu.
Gram altının 480 TL'nin altına düşmesi durumunda, elinde TL olan kişiler için alım fırsatının oluşacağını söyleyen İslam Memiş, "Yılsonu ile alakalı gram altın fiyatları için 520-540 TL aralığını görme ihtimalimiz yüksek. Ama kısa vadede önümüzdeki bir hafta boyunca 478-488 lira bant aralığını bence geçerliliğini koruyacak" dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

Dikkat! Kuvvetli geliyor: Telefonunuzu kapatın

Dikkat! Kuvvetli geliyor: Telefonunuzu kapatın

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Altın fiyatları için kritik gün!

Altın fiyatları için kritik gün!

Eski müdür açıkladı: Yüzde 30'u bulacak!

Eski müdür açıkladı: Yüzde 30'u bulacak!

Aşı olana 100 bin dolar para ve araba veriyorlar

Aşı olana 100 bin dolar para ve araba veriyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

BDDK'dan tüketici kredileriyle ilgili flaş karar

BDDK'dan tüketici kredileriyle ilgili flaş karar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İki yıldır fiyatı artmayan tek ürün!

İki yıldır fiyatı artmayan tek ürün!

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.