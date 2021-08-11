Birleşim mühendislik halka arz ne zaman? Birleşim mühendislik ne zaman borsada işlem görecek?

Birleşim Mühendislik talep toplama süreci 11-12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Kurumun, 33.000.000 adet B Grubu payı, Borsa İstanbul Yıldız Pazarı'nda işlem görmek üzere arz edilecek. Birleşim Mühendislik halka arz fiyatı 9,10 TL olacağı ifade edildi. Hisseler sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. İşte ayrıntılar...

SPK, Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. başvurusunu kabul etti.

Birleşim Mühendislik 22 milyon nominal bedelli hisseyi halka arz ediyor. SPK'nın onayını alan şirketin mevcut 80 milyon olan sermayesi halka arzın ardından 102 milyon liraya çıkacak. Halka arz esnasında ortakların mevcut pay satışları da yapılacak.