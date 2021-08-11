Birleşim mühendislik halka arz ne zaman? Birleşim mühendislik ne zaman borsada işlem görecek?

Birleşim Mühendislik talep toplama süreci 11-12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Kurumun, 33.000.000 adet B Grubu payı, Borsa İstanbul Yıldız Pazarı'nda işlem görmek üzere arz edilecek. Birleşim Mühendislik halka arz fiyatı 9,10 TL olacağı ifade edildi. Hisseler sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. İşte ayrıntılar...
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
SPK, Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. başvurusunu kabul etti.
Birleşim Mühendislik 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatının 9,10 TL olacağı ifade edildi. Hisseler sabit fiyat üzerinden satılacak.
Birleşim Mühendislik 22 milyon nominal bedelli hisseyi halka arz ediyor. SPK'nın onayını alan şirketin mevcut 80 milyon olan sermayesi halka arzın ardından 102 milyon liraya çıkacak. Halka arz esnasında ortakların mevcut pay satışları da yapılacak.
Ek satış için Mesut Altan'ın ve İdris Çakır'ın sahip oldukları 3'er milyondan oluşan toplam 6 milyon TL nominal değerli B grubu payların ek satışı yapılacak.
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