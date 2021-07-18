Gram, çeyrek, ons altın ne kadar? İşte 18 Temmuz Pazar altın fiyatları...

30 Haziran'da yükselişe geçen ons altın, piyasaların kapanacağı cuma günü satış baskısına maruz kalarak yaklaşık yüzde 0,94 geriledi. Bu hafta doların da TL karşısında değer kaybetmesiyle gram, çeyrek altın düşüş kaydetti. Yatırımcılar tarafından en çok gram ve çeyrek altın tercih ediliyor. Gram altında cuma günü yaklaşık yüzde 1,60 değer kaybı görüldü.