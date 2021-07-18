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  4. Gram, çeyrek, ons altın ne kadar? İşte 18 Temmuz Pazar altın fiyatları...

Gram, çeyrek, ons altın ne kadar? İşte 18 Temmuz Pazar altın fiyatları...

18.07.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinden bu yana görülen altın fiyatlarındaki hareketlilik birçok yeni yatırımcının altın alım satımı veya yatırımı yapmasına neden oldu. Böylece altın fiyatları günbegün araştırılmaya başlandı. Ons altında ve dolarda görülen düşüş, Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği gram altını etkiledi. Geçtiğimiz haftayı 500 TL'nin üzerinde kapatan gram altın bu haftayı 500 TL'nin altında kapattı.

30 Haziran'da yükselişe geçen ons altın, piyasaların kapanacağı cuma günü satış baskısına maruz kalarak yaklaşık yüzde 0,94 geriledi. Bu hafta doların da TL karşısında değer kaybetmesiyle gram, çeyrek altın düşüş kaydetti. Yatırımcılar tarafından en çok gram ve çeyrek altın tercih ediliyor. Gram altında cuma günü yaklaşık yüzde 1,60 değer kaybı görüldü.

18 Temmuz altın fiyatları

Ons altının yükseliş trendi 30 Haziran'da başladı. günbegün yükseliş kaydeden ons altın geçen cuma günü hızla değer kaybetti ve yaklaşık yüzde 0,94 geriledi. Ons altının alış fiyatı 1.811,64 satış fiyatı ise 1.812,67 dolar.
Türk yatırımcılarının sıklıkla tercih ettiği gram altın, ons altındaki düşüş ve doların TL karşısında değer kaybetmesiyle geriledi. Haftayı 500 TL'nin altında kapatan altının alış fiyatı 497,66 satış fiyatı ise 498,12 TL.
Spot altının alış fiyatı 496,10 satış fiyatı ise 496,38 TL.

YARIM-ÇEYREK ALTIN

YARIM-ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın 796,25 TL'den alınıyor 814,42 TL'den satılıyor. Yarım Altın ise 1.587,52 TL'den alınıp 1.628,85 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET- GRAMSE ALTIN

CUMHURİYET- GRAMSE ALTIN
Cumhuriyet altını 3.297,00 TL'den alınıyor 3.347,00 TL'den satılıyor. Gremse Altın ise 7.962,48 'den alınıp 8.144,23 TL'den satılıyor.
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