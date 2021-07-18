Gram, çeyrek, ons altın ne kadar? İşte 18 Temmuz Pazar altın fiyatları...

30 Haziran'da yükselişe geçen ons altın, piyasaların kapanacağı cuma günü satış baskısına maruz kalarak yaklaşık yüzde 0,94 geriledi. Bu hafta doların da TL karşısında değer kaybetmesiyle gram, çeyrek altın düşüş kaydetti. Yatırımcılar tarafından en çok gram ve çeyrek altın tercih ediliyor. Gram altında cuma günü yaklaşık yüzde 1,60 değer kaybı görüldü.
18 Temmuz altın fiyatları
Ons altının yükseliş trendi 30 Haziran'da başladı. günbegün yükseliş kaydeden ons altın geçen cuma günü hızla değer kaybetti ve yaklaşık yüzde 0,94 geriledi. Ons altının alış fiyatı 1.811,64 satış fiyatı ise 1.812,67 dolar.
Türk yatırımcılarının sıklıkla tercih ettiği gram altın, ons altındaki düşüş ve doların TL karşısında değer kaybetmesiyle geriledi. Haftayı 500 TL'nin altında kapatan altının alış fiyatı 497,66 satış fiyatı ise 498,12 TL.
Spot altının alış fiyatı 496,10 satış fiyatı ise 496,38 TL.
YARIM-ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın 796,25 TL'den alınıyor 814,42 TL'den satılıyor. Yarım Altın ise 1.587,52 TL'den alınıp 1.628,85 TL'den satışa sunuluyor.
CUMHURİYET- GRAMSE ALTIN
Cumhuriyet altını 3.297,00 TL'den alınıyor 3.347,00 TL'den satılıyor. Gremse Altın ise 7.962,48 'den alınıp 8.144,23 TL'den satılıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum