‘Merkez Bankası’nın magazine konu olmaması gerekir’ dedi! Özgür Demirtaş’tan borsa yorumu: Formülü açıkladı

Paylaşımının devamında Demirtaş, “Faizler yükselince indirgeme oranları yükseliyor. Ayrıca alternatif yatırım araçları çıkıyor. Her şeyinizi tek bir enstrümana yatırmayın hiç bir zaman. Borsa İstanbul Ucuz. Ama niye ucuz diye sormak lazım: Ucuz çünkü risk primi yüksek. Niye yüksek diye sormak lazım? Çünkü geçmişte faizlerin indirilmesi sistemi allak bullak etti” ifadelerini kullandı.