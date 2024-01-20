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‘Merkez Bankası’nın magazine konu olmaması gerekir’ dedi! Özgür Demirtaş’tan borsa yorumu: Formülü açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
20.01.2024 15:48 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş yabancı kurumların Türkiye’ye ilişkin yaptığı değerlendirmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'a dair öngörülerini paylaşan Demirtaş’ın gündeminde Merkez Bankası için ortaya atılan iddialar vardı: Demirtaş, " Merkez Bankası şu ana kadar üstüne düşeni yaptı. 6 ay daha disiplini koruması lazım. En önemlisi magazine konu olmaması lazım” dedi. Yükseliş içinse formülü açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's geçtiğimiz gün 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Bu gelişmenin ardından Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kararın son derece doğru olduğunun altını çizen Özgür Demirtaş, ”Ülke notunun da bir kademe daha yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Borsa da çok ucuz kaldı. Bunun düzelmesi için CDS dışı risk priminin düşmeye başlaması gerekiyor. Başaracağımıza inanıyorum” dedi.

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Paylaşımının devamında Demirtaş, “Faizler yükselince indirgeme oranları yükseliyor. Ayrıca alternatif yatırım araçları çıkıyor. Her şeyinizi tek bir enstrümana yatırmayın hiç bir zaman. Borsa İstanbul Ucuz. Ama niye ucuz diye sormak lazım: Ucuz çünkü risk primi yüksek. Niye yüksek diye sormak lazım? Çünkü geçmişte faizlerin indirilmesi sistemi allak bullak etti” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz yıl yaptığı faiz indirimlerini anımsatan Özgür Demirtaş, “Geçmişte faizler aşırı derecede indirilince bugün aynı aşırılıkta artmak zorunda kaldı. İyi bir haber var. O da Moody’s şirket not artırımlarının gelmesi. Ben bu artırımları doğru buluyorum. Borsaya pozitif yansımasını umuyorum.

Ama uzun vadede Türk şirketlerinin dolar bazında değerlenmesi için, merkez bankasının doğru politikalarına devam etmesi, jeopolitik risklerin düşmesi, yapısal reformlara başlanması, Merkez Bankası'nın o veya bu şekilde haftada bir magazin sayfalarına konu olmaması gerekir” diye konuştu.

“YATIRIMLARINIZI HER ZAMAN UZUN VADELİ DÜŞÜNÜN”

“YATIRIMLARINIZI HER ZAMAN UZUN VADELİ DÜŞÜNÜN”

Demirtaş açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

“Yabancı yatırımcı o zaman gelecektir. Peki Merkez Bankası’nın doğru politikalara devam edeceğini düşünüyor muyum? Evet düşünüyorum (daha doğrusu umuyorum). Magazinsel konularında hızlıca çözüleceğini düşünüyorum.

Yapısal reformlar konusunda biraz daha kötümserim. Ama orada da umudu yitirmemek lazım. Merkez Bankası şu ana kadar üstüne düşeni yaptı. 6 ay daha disiplini koruması lazım. En önemlisi magazine konu olmaması lazım.

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Özgür Demirtaş
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