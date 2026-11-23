Kiracısına güvenmeyen ev sahiplerinin son dönemde çareyi kira sigortası yaptırmakta bulduğu öğrenildi. Böylece sorun çıkması halinde ödeme aksamıyor, sigorta şirketi kirayı ödüyor. İşte detaylar...

KİRA GÜVENCE SİGORTASI MODASI

Show Haber'de yer alan habere göre; ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar sürerken bazı ev sahipleri çözümü kira güven sigortasında buldu.

Adalet Bakanlığı verilerine göre ev sahibi ve kiracılar arasında yalnızca 2025 yılında 216.000 dava açıldığı kaydedildi. Durum böyle olunca da ev sahiplerinin kiralarını doğru düzgün alabilmek için farklı yöntemler denemeye başladığı, onlardan birinin de kira güvence sigortası olduğu aktarıldı.

Bu poliçeye göre kiracının ödemediği kiralar belirli süre ve limitler dahilinde ev sahibine sigorta şirketi tarafından ödeniyor. Aynı zamanda istenirse dava masrafları, icra giderleri, ödenmeyen aidat ve faturalar da güvence kapsamına alınabiliyor.

Sigorta ücretlerinin evlerin fiyatlarına ve kiralarına göre yılda 3.000 ile 10.000 lira arasında değiştiği belirtildi. Ama firmaların her ev sahibiyle oturup poliçe imzalamadığı aktarıldı.

Sigorta firmalarının önce kiracının profili ve ödeme gücü gibi detayları incelediği, buna göre poliçe imzalandığı kaydedildi.