Sayı 1 milyona yaklaştı, borsadan kaçışın perde arkası: Ortak özellikleri...

Borsanın her gelenin kazanabileceği bir mecra olmadığını ifade eden Cem Tutar, şu noktaların altını çizdi: “İki ayrı kişi için aynı yatırım stratejisi her zaman doğru değildir. Aynı miktardaki kâr ya da zarar oranı iki yatırımcı için aynı şeyi ifade etmez. Örneğin iki yatırımcının da 100 bin lirası olduğunu ve aynı hisseyi aldığını düşünün. Bir yıl sonra bu yatırımcıların portföyüne baktığınızda birinin 10 bin lira zarar ettiğinde piyasadan çıktığını ve bir daha borsaya girmediğini, diğerinin ise 20 bin lira kazandığında sattığını, alttan aldığını ve daha çok kazandığını görebilirsiniz. Yani yatırım çok kişiseldir.”