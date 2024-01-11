Sayı 1 milyona yaklaştı, borsadan kaçışın perde arkası: Ortak özellikleri...

Borsa İstanbul geçen yılın son çeyreğinde oldukça dalgalı bir hareket sergiledi. Bir önceki çeyrekteki coşku artan alternatif yatırım araçlarının etkisiyle geride bırakılırken 2023’ün son ayındaki sert kayıplar ise yatırımcı kaçışını tetikledi. Dalgalanmalara dayanamayan küçük yatırımcılar borsayı terk etti. 50 bin liranın üzerinde parası olanlar ise düşüşlerde daha az panik yaptı. İşte borsadan kaçışın perde arkası...
Borsa geçen yıl yatırımcılarına önemli fırsatlar sundu. Yılın ikinci yarısındaki ralli ve 8 bin 562 puana ulaşan BIST 100 Endeksi milyonları bu mecraya çekti. Yatırımcı sayısı ekim ayında 8.6 milyonla rekor kırdı.
Fakat yılın son aylarında hisselerdeki düşüş hızlanınca yatırımcı sayısı 7.6 milyona geriledi. Bir başka deyişle ekim ayına göre 1 milyona yakın yatırımcı borsayı terk etti. Borsayı en hızlı terk edenler bakiyesi 1.000 lira ile 5 bin lira arasında bulunan yatırımcılar oldu. Duygularını iyi yönetenler, kendini ve risklerini doğru analiz edenler hissede kalmaya devam etti.
Portföy değeri 50 bin lira ve üzeri olanların bu süreçte daha sakin kaldığı görüldü. Panikle borsadan hızla uzaklaşanların çoğunun halka arzların cazibesiyle ilk kez piyasaya ayak basan yatırımcılar olduğu anlaşılıyor.
Posta'da yer alan habere göre, duygu kontrolünü sağlayamayan ve risklerini doğru analiz edemeyenler ‘kaybedenler kulübü’nde kendine yer buldu.. Anlık borsa verisi sağlayan teknoloji şirketi Matriks’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar da yatırımcıların duygularını iyi yönetmesi gerektiğine dikkat çekti.
Borsanın her gelenin kazanabileceği bir mecra olmadığını ifade eden Cem Tutar, şu noktaların altını çizdi: “İki ayrı kişi için aynı yatırım stratejisi her zaman doğru değildir. Aynı miktardaki kâr ya da zarar oranı iki yatırımcı için aynı şeyi ifade etmez. Örneğin iki yatırımcının da 100 bin lirası olduğunu ve aynı hisseyi aldığını düşünün. Bir yıl sonra bu yatırımcıların portföyüne baktığınızda birinin 10 bin lira zarar ettiğinde piyasadan çıktığını ve bir daha borsaya girmediğini, diğerinin ise 20 bin lira kazandığında sattığını, alttan aldığını ve daha çok kazandığını görebilirsiniz. Yani yatırım çok kişiseldir.”