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  4. 1 Temmuz Altın Bilezik fiyatları | Bugün (1 Temmuz) altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

1 Temmuz Altın Bilezik fiyatları | Bugün (1 Temmuz) altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

01.07.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezikler düğünlerde takı olarak veya sadece yatırım amaçlı olarak sıkça tercih ediliyor. Koronavirüsün etkilerinin azalmaya başlaması ile beraber, düğün sezonu da hareketlenmeye başladı. Dolar kuruna paralel bir şekilde hareket eden altın fiyatları, güne sakin başladı. 22 ayar altın bilezik gram fiyatı ise dün günü 448 TL ile kapatırken, bugün güne yükselişle başladı. Peki 1 Temmuz altın bilezik fiyatları ne oldu?

Altın fiyatlarındaki değişimlerin yakından takip edildiği günümüzde, altın bilezik almak isteyen vatandaşlar fiyatları araştırıyor. 18 ayar altın bilezik dün günü 358 ile kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 280 ile bitirdi. Altın fiyatlarının aksine 1 Temmuz gününe yükselişle başlayan bilezik fiyatları dikkat çekti. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artarak 1.775 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair haberlerle dengelendiğini belirterek, dolara olan talebin artmasının ise altının onsunda sert düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

Altının ons fiyatında uzun süredir devam eden sıkışmanın kırılmasıyla 1.745 doların kritik seviye olarak izleneceğini ifade eden analistler, bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.720 doların destek, üzerine çıkılması durumunda ise 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Altın bilezik gram fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 458,61 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,25 artışla 459,51'dan işlem görüyor.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 375,25 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,25 artışla 375,99'dan işlem görüyor.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 291,85 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,26 artışla 292,47'dan işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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