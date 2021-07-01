1 Temmuz Altın Bilezik fiyatları | Bugün (1 Temmuz) altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarındaki değişimlerin yakından takip edildiği günümüzde, altın bilezik almak isteyen vatandaşlar fiyatları araştırıyor. 18 ayar altın bilezik dün günü 358 ile kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 280 ile bitirdi. Altın fiyatlarının aksine 1 Temmuz gününe yükselişle başlayan bilezik fiyatları dikkat çekti. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artarak 1.775 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair haberlerle dengelendiğini belirterek, dolara olan talebin artmasının ise altının onsunda sert düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

Altının ons fiyatında uzun süredir devam eden sıkışmanın kırılmasıyla 1.745 doların kritik seviye olarak izleneceğini ifade eden analistler, bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.720 doların destek, üzerine çıkılması durumunda ise 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.