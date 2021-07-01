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1 Temmuz Altın Fiyatları | Bugün (1 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu?

01.07.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde halen sıkça yatırım amaçlı tercih edilen Altının fiyatları oldukça merak ediliyor. Gram altın yakaladığı yükseliş trendinin ardından bir süredir düşüşe geçti. 495 – 505 TL arasında hareket eden Gram altın, 1 Temmuz sabahına dünkü kapanış seviyesine yakın bir seyirde başladı. Dün itibariyle 490 liranın biraz altında işlem gören Gram altın, kapanışa doğru yükselişe geçti. Dün Gram altın günü 495 seviyesinde kapattı. Peki 1 Temmuz günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?

Dolar kurunda yaşanan hafif yükselişten etkilenen altın fiyatları, daha sonra dolar kurunun da etkisiyle sakinledi. Gram altın, yaşanan bu düşüşten etkilenerek dün gün içerisinde 12 Mayıs tarihinden bu yana ilk defa 490 liranın altına indi. Ons altın fiyatı ise 1.750 dolar ile 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Ardından günü 1.762 dolar ile kapatan ons altın, 1 Temmuz gününde 1.775 dolardan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatında uzun süredir devam eden sıkışmanın kırılmasıyla 1.745 doların kritik seviye olarak izleneceğini ifade eden analistler, bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.720 doların destek, üzerine çıkılması durumunda ise 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair haberlerle dengelendiğini belirterek, dolara olan talebin artmasının ise altının onsunda sert düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 495,34 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,47 artışla 497,41'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 495,25 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 812,65 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,23 artışla 814,07'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 803,09 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.625,31 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,47 artışla 1.632,11'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.606,53 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.217,83 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,24 artışla 3.224,00'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.201,95 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.309,54 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,22 artışla 3.315,20'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.305,00 seviyesinde kapattı.
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gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın
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