1 Temmuz Altın Fiyatları | Bugün (1 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu?

Dolar kurunda yaşanan hafif yükselişten etkilenen altın fiyatları, daha sonra dolar kurunun da etkisiyle sakinledi. Gram altın, yaşanan bu düşüşten etkilenerek dün gün içerisinde 12 Mayıs tarihinden bu yana ilk defa 490 liranın altına indi. Ons altın fiyatı ise 1.750 dolar ile 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Ardından günü 1.762 dolar ile kapatan ons altın, 1 Temmuz gününde 1.775 dolardan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatında uzun süredir devam eden sıkışmanın kırılmasıyla 1.745 doların kritik seviye olarak izleneceğini ifade eden analistler, bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.720 doların destek, üzerine çıkılması durumunda ise 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair haberlerle dengelendiğini belirterek, dolara olan talebin artmasının ise altının onsunda sert düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.