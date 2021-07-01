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1 Temmuz Dolar Kuru | Bugün (1 Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

01.07.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta başında sakin bir seyirle başlayan Dolar kuru, sakin ilerlemeye devam ediyor. Çıktığı yükselişin ardından düşüşe geçen Dolar kuru, 1 Temmuz sabahına 8,69 seviyesinden başladı. Euro ise hafta başından bu yana 10,30’un üzerinde el değiştiriyor. Yılın ilk 6 ayına göre Dolar kurunda yüzde 17,6 oranında bir değişim yaşanırken, Euro da ise yüzde 14,5 seviyesinde bir değişim gözlendi. Peki Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar?

Dolar ile alım satım yapanlar veya yatırımcılar tarafından düzenli olarak takip edilen dolar fiyatları, yeni ayın ilk gününde sakin bir seyirde ilerliyor. Hafta başında 8,70 seviyelerinde bulunan Amerikan Doları, şu an için aynı seviyelere yakın bir seyirde ilerliyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,024 altında 92.4 seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlar, bazı aşıların yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen yeni varyantlarına karşı etkili olduğuna ilişkin haber akışının risk algısını kısmen azaltarak doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını söyledi.

Dün yurt içinde açıklanan dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin dış ticaret açığı Mayıs’ta 4,1 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan piyasalar Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,6980 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,09 artışla 8,7064 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,6996 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,3431 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,14 artışla 10,3413 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,3282 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 12,0688 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,16 artışla 12,0691 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,0506 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Euro Amerikan Doları
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