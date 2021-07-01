1 Temmuz Dolar Kuru | Bugün (1 Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Dolar ile alım satım yapanlar veya yatırımcılar tarafından düzenli olarak takip edilen dolar fiyatları, yeni ayın ilk gününde sakin bir seyirde ilerliyor. Hafta başında 8,70 seviyelerinde bulunan Amerikan Doları, şu an için aynı seviyelere yakın bir seyirde ilerliyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,024 altında 92.4 seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlar, bazı aşıların yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen yeni varyantlarına karşı etkili olduğuna ilişkin haber akışının risk algısını kısmen azaltarak doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını söyledi.

Dün yurt içinde açıklanan dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin dış ticaret açığı Mayıs’ta 4,1 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan piyasalar Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.