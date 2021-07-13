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13 Temmuz Dolar Kuru: Bugün (13 Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

13.07.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru sakin ilerleyen seyrini bugün itibariyle değiştirdi. Dolar kurunun geçtiğimiz hafta başından beri izlediği sakin seyir, haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Dün iç piyasalarda uzmanların gözü Mayıs ayı işsizlik oranlarına çevrilmişti. Mayıs ayı işsizlik oranlarının açıklanmasından sonra ise Dolar kuru da biraz hareketlendi. Dün günü 8,63 ile kapatan Amerikan Doları, bugün güne kapanış seviyesine yakın başladı. Euro ise biraz gerileyerek günü 10,26 ile açtı.

13 Temmuz gününde dolar kuru yatay seyirde hareket ederken, dolar endeksi ise bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,07 altında 92,1 seviyesinde seyrediyor. Euro dün gün içerisinde 10,21 – 10,31 seviyeleri arasında işlem görürken, kapanışta 10,25 seviyelerinden işlem gördü. Analistler, ABD'de artan tahvil talebinin dolar kuru üzerinde etkili olduğunu ve küresel para birimleri karşısında dolar kurunun desteklediğini ifade etti.

Bu hafta yurt içinde yatırımcıların gözü TCMB tarafından açıklanacak faiz kararında olacak. Merkez'in faizleri bu ay da sabit bırakması bekleniyor.

Yurt dışında ise yatırımcıların gözü Fed'in adımlarını etkileyebilecek ABD TÜFE rakamlarında ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmalarında olacak.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,6354 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,05 azalışla 8,6305 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,6352 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,2631 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,13 artışla 10,2661 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,2526 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 11,9997 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,20 artışla 12,0246 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,9986 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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