13 Temmuz Dolar Kuru: Bugün (13 Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

13 Temmuz gününde dolar kuru yatay seyirde hareket ederken, dolar endeksi ise bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,07 altında 92,1 seviyesinde seyrediyor. Euro dün gün içerisinde 10,21 – 10,31 seviyeleri arasında işlem görürken, kapanışta 10,25 seviyelerinden işlem gördü. Analistler, ABD'de artan tahvil talebinin dolar kuru üzerinde etkili olduğunu ve küresel para birimleri karşısında dolar kurunun desteklediğini ifade etti.

Bu hafta yurt içinde yatırımcıların gözü TCMB tarafından açıklanacak faiz kararında olacak. Merkez'in faizleri bu ay da sabit bırakması bekleniyor.

Yurt dışında ise yatırımcıların gözü Fed'in adımlarını etkileyebilecek ABD TÜFE rakamlarında ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmalarında olacak.