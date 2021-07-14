14 Temmuz Dolar kuru: Bugün (14 Temmuz) Dolar ve Euro ne kadar?

14 Temmuz dolar kuru, yakından takip edilmeye devam ediliyor. Dolar, hafta başından bu yana 8,65 – 8,75 bandındaki seviyesini korurken, şu an için 8,60 seviyelerinde el değiştiriyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,03 artışla 92,7 seviyesinde seyrediyor. İşte 14 Temmuz dolar ve Euro fiyatları? Dolar kuru ne kadar oldu? Euro ne kadar?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran ayında aylık yüzde 0,9, yıllık ise yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerinde yükseldi. Ağustos 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan yıllık enflasyonun, yüzde 4,9 olması bekleniyordu.

Türkiye'nin koronavirüsle (Covid-19) mücadelesinin değerlendirildiği kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin 9 gün olacağını açıkladı. Erdoğan, köprülerde bayram için uygulanan ücretsiz geçişin de Cuma gecesi başlayacağını ifade etti.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Bu hafta yurt içinde yatırımcıların gözü TCMB tarafından bugün açıklanacak faiz kararında olacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle Çarşamba günü açıklanacak faiz kararında, Merkez Bankası’nın faizleri bu ay da sabit bırakması bekleniyor.

Uzmanlar, sanayi üretim endeksinin Mayıs’ta yıllık yüzde 40,7, aylık ise 1,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdiğini belirterek, yurt dışında ABD'de enflasyon verilerinin ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.