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14 Temmuz Dolar kuru: Bugün (14 Temmuz) Dolar ve Euro ne kadar?

14.07.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro fiyatlarındaki değişimler, kişiler tarafından merak ediliyor. Dolar kuru, Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Geçen haftanın başından bu yana sakin ilerleyen Dolar ve Euro fiyatları, 14 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararını takip ediyor. Yaklaşık iki haftadır yatay seyirde devam eden Dolar, bugün güne hafif bir yükselişle başladı. Euro ise 10,30 sınırına yakın bir seviyede başladığı haftada 10,13’e kadar geriledi.

14 Temmuz dolar kuru, yakından takip edilmeye devam ediliyor. Dolar, hafta başından bu yana 8,65 – 8,75 bandındaki seviyesini korurken, şu an için 8,60 seviyelerinde el değiştiriyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,03 artışla 92,7 seviyesinde seyrediyor. İşte 14 Temmuz dolar ve Euro fiyatları? Dolar kuru ne kadar oldu? Euro ne kadar?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran ayında aylık yüzde 0,9, yıllık ise yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerinde yükseldi. Ağustos 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan yıllık enflasyonun, yüzde 4,9 olması bekleniyordu.

Türkiye'nin koronavirüsle (Covid-19) mücadelesinin değerlendirildiği kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin 9 gün olacağını açıkladı. Erdoğan, köprülerde bayram için uygulanan ücretsiz geçişin de Cuma gecesi başlayacağını ifade etti.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR
Bu hafta yurt içinde yatırımcıların gözü TCMB tarafından bugün açıklanacak faiz kararında olacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle Çarşamba günü açıklanacak faiz kararında, Merkez Bankası’nın faizleri bu ay da sabit bırakması bekleniyor.

Uzmanlar, sanayi üretim endeksinin Mayıs’ta yıllık yüzde 40,7, aylık ise 1,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdiğini belirterek, yurt dışında ABD'de enflasyon verilerinin ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,6192 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,08 artışla 8,6258 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,6181 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,1697 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,11 artışla 10,1750 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,1709 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 11,9201 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,05 artışla 11,9337 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,9296 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları TCMB
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