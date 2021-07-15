FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 15 Temmuz Dolar ne kadar oldu? Dolar ve Euro bugün (15 Temmuz) ne kadar?

15 Temmuz Dolar ne kadar oldu? Dolar ve Euro bugün (15 Temmuz) ne kadar?

15.07.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro, 15 Temmuz gününe düşüşle başladı. Merkez Bankası (TCMB), dün yaptığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, PPK politika faizini yüzde 19 seviyesinde serbest bırakma kararı aldı. Merkez Bankası’nın bu kararının ardından ise Dolar kuru 8,60’ın altına inerken, Euro ise 10,15 seviyelerine kadar geriledi. Peki 15 Temmuz dolar ve Euro ne kadar?

Dolar, dün faiz kararının ardından kapanışta 8,60 seviyesinin altına indi. 15 Temmuz gününe 8,58 seviyesinde başlayan dolar kuru kapanış seviyesine yakın seyretti. Euro ise dün kapanışta 10,16 seviyesinde bulunuyorken bugün güne 10,19 ile başladı. Dolar endeksi ise kapanış seviyesine göre yüzde 0,01 değişimle, şu an için 92,4 seviyesinden seyrediyor. İşte güncel Dolar ve Euro fiyatları…

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,5892 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,06 artışla 8,5901 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5862 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,1935 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,16 artışla 10,1844 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,1698 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 11,9327 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,02 artışla 11,9109 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,9048 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Rize'de sel felaketi! Acı haber geldi

Rize'de sel felaketi! Acı haber geldi

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

26 milyon dolarlık kripto para cüzdanı aktif oldu!

26 milyon dolarlık kripto para cüzdanı aktif oldu!

Gram altın için 600 lira beklentisi!

Gram altın için 600 lira beklentisi!

Sıfır araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi? İşte model model en ucuz sıfır otomobiller...

Sıfır araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi? İşte model model en ucuz sıfır otomobiller...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

TESK'ten ucuz akaryakıt uyarısı

TESK'ten ucuz akaryakıt uyarısı

Tatilcilere 'gelmeyin' çağrısı!

Tatilcilere 'gelmeyin' çağrısı!

Bakan duyurdu! Maaşlara zam geldi

Bakan duyurdu! Maaşlara zam geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.