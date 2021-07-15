15 Temmuz Dolar ne kadar oldu? Dolar ve Euro bugün (15 Temmuz) ne kadar?

Dolar, dün faiz kararının ardından kapanışta 8,60 seviyesinin altına indi. 15 Temmuz gününe 8,58 seviyesinde başlayan dolar kuru kapanış seviyesine yakın seyretti. Euro ise dün kapanışta 10,16 seviyesinde bulunuyorken bugün güne 10,19 ile başladı. Dolar endeksi ise kapanış seviyesine göre yüzde 0,01 değişimle, şu an için 92,4 seviyesinden seyrediyor. İşte güncel Dolar ve Euro fiyatları…
Dolar ve Euro fiyatları
Dolar ne kadar?
Güne 8,5892 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,06 artışla 8,5901 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5862 seviyesinde kapattı.
Euro ne kadar?
Güne 10,1935 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,16 artışla 10,1844 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,1698 seviyesinde kapattı.
Sterlin ne kadar?
Güne 11,9327 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,02 artışla 11,9109 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,9048 seviyesinde kapattı.
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