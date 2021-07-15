15 Temmuz Dolar ne kadar oldu? Dolar ve Euro bugün (15 Temmuz) ne kadar?

Dolar, dün faiz kararının ardından kapanışta 8,60 seviyesinin altına indi. 15 Temmuz gününe 8,58 seviyesinde başlayan dolar kuru kapanış seviyesine yakın seyretti. Euro ise dün kapanışta 10,16 seviyesinde bulunuyorken bugün güne 10,19 ile başladı. Dolar endeksi ise kapanış seviyesine göre yüzde 0,01 değişimle, şu an için 92,4 seviyesinden seyrediyor. İşte güncel Dolar ve Euro fiyatları…